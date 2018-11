iOS 12 1 | anche iPhone 8 e X potrebbero “rallentare”

L’app Amazon Alexa disponibile ufficialmente anche per iOS : Ne avevamo parlato proprio in stamattina, riguardo il rilascio dell’applicazione ufficiale di Alexa per Android sul Play Store e vi avevamo detto che sarebbe stata solo questione di giorni affinché avremmo visto l’app presente anche leggi di più...

MotoGp – Vinales super in Australia : il bel gesto di Valentino Rossi - strette di mano anche tra DoviziOSo e Iannone [VIDEO] : Valentino Rossi e colleghi si congratulano con Vinales per la vittoria in Australia, strette di mano anche tra Iannone e Dovizioso a Phillip Island Maverick Vinales interrompe il digiuno della Yamaha regalandosi una speciale vittoria oggi al Gp d’Australia: il pilota spagnolo ha conquistato uno speciale trionfo a Phillip Island, lasciandosi alle spalle i due italiani Iannone e Dovizioso, ex compagni di squadra in Ducati. Ottimo ...

IL CASO/ Disumano il 41bis a Provenzano? Forse sì - ma anche le stragi mafiOSe : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'italia per il regime di carcere duro cui è stato sottoposto, dal marzo 2016 fino alla morte, Bernardo Provenzano. SALVATORE SECHI(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 06:09:00 GMT)STATO-MAFIA/ Mieli, lo schema destra-sinistra non aiuta a capire il 1992-95, di S. SechiSTATO-MAFIA/ La storia passa, resta l'idea folle di governare l'Italia con le toghe, di S. Sechi

Draghi : “Lo spread sta danneggiando le banche. FiduciOSo che Italia e Ue troveranno un accordo” : Secondo il presidente della Bce, Mario Draghi, l’Italia, come la Brexit e la guerra commerciale, «è fra le incertezze per lo scenario economico dell’Eurozona». Ma Draghi si dice «Fiducioso che si troverà un accordo». La Bce conferma che il Qe proseguirà fino a dicembre e al ritmo di acquisti di 15 miliardi mensili, e «anticipa che in seguito, se i ...

Ponti e strade sotto controllo anche grazie agli smartphone degli automobilisti. L’ANAS fa scendere in campo il prestigiOSo MIT : Vi piacerebbe partecipare attivamente al monitoraggio di viadotti, autostrade e Ponti, per aiutare a rilevare problemi strutturali? Presto lo potrete fare grazie a un’app e a un importante accordo fra ANAS e il Senseable City Lab Consortium del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Il primo laboratorio di prova saranno le autostrade A90 Grande Raccordo Anulare di Roma (su cui transitano fino a 168.000 veicoli al giorno) e ...

Hitler bisex? Forse anche sadomasochista secondo un dossier - CuriOSità - news ed informazioni : Fu a Vienna che Adolf si affacciò al mondo della prostituzione dove fu pure infettato da una prostituta ebrea. Problematica per lui fu la permanenza nello stello "Maennerheim Brigittenau" dove gli ...

Decreto Genova - dopo gli idrocarburi anche la diOSsina nei fanghi sui terreni agricoli : Oggi alla Camera dei Deputati (in Commissione Ambiente) tenteranno di far passare una norma pericolosa che consentirà di spandere nei terreni fanghi con elevatissime concentrazioni di diossina. dopo gli idrocarburi nel Decreto Genova, ci infilano anche la diossina. Proprio così. La cosa è stata già segnalata dai Verdi. Ma occorre ritornarci perché l’allarme è più che fondato alla luce del disastro ambientale avvenuto a Taranto a causa ...

Vieni da me - Rosanna Cancellieri furiOSa da Caterina Balivo : 'Non la voglio neanche guardare - chi umilia' : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me , su Raiuo, la giornalista di moda se la prende niente meno che con l'intoccabile Chiara Ferragni , una delle fashion blogger più famose del mondo: 'Non la ...

Farmaci : Amgen lancia anche in Italia biOSimilare adalimumab : Amgen annuncia il lancio in Europa, Italia compresa, di Amgevita*, biosimilare di adalimumab che ha ricevuto l’approvazione dalla Commissione europea per il trattamento negli adulti di gravi malattie infiammatorie croniche tra cui: artrite reumatoide da moderata a severa; artrite psoriasica; spondilite anchilosante attiva grave; malattia di Crohn da moderata a severa e colite ulcerosa da moderata a severa. Amgevita è anche autorizzato per ...

Amgen lancia anche in Italia biOSimilare adalimumab : Roma, 17 ott., AdnKronos Salute, - Amgen annuncia il lancio in Europa, Italia compresa, di Amgevita*, biosimilare di adalimumab che ha ricevuto l'approvazione dalla Commissione europea per il ...

Pisa Orologeria : da oggi anche Diamanti - e non solo. Per un nuovo preziOSo corso : Nuovi obiettivi in casa Pisa Orologeria. Lo store milanese, punto di riferimento dell’alta Orologeria in Italia, infatti, ha accettato una nuova sfida imprenditoriale offertagli da un mercato sempre più esigente, quello di ampliare la propria offerta ai gioielli e ufficializzarla con la nascita di un nuovo marchio: Pisa Diamanti. LEGGI ancheMannish style: sì, ma con qualche accorgimento Ed è così che tennis, solitari, orecchini e pendenti ...

Gestire da Remoto PC Windows - MAC ma anche iOS ed Android : Chrome Remote Desktop permette di comandare a distanza qualsiasi dispositivo che sia un PC Windows, MAC, iPhone ed iPad con iOS ed anche smartphone e tablet Android. Provatela Gestire da Remoto PC Windows, MAC ma anche iOS ed Android E’ uno dei problemi che mi capitano più spesso, quello di riuscire a guidare una persona […]