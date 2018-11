Internet meno libero | modello Cina

Gli anziani che usano Internet sono meno depressi : Chi l’ha detto che le persone anziane non possono imparare a usare le nuove tecnologie? Anche perché, a quanto pare, farebbe bene alla salute. Le persone anziane si trovano spesso da sole. Alcune hanno la fortuna di vedere spesso figli e nipoti e di poter passare del tempo con loro. Mangiano insieme, li portano al parco, giocano con loro. Altre, non sono così fortunate. Una delle caratteristiche del nostro secolo, infatti, è quella della ...

Dieci regole per navigare su Internet lasciando meno tracce possibile : Poi, un giorno, abbiamo scoperto di essere vulnerabili. C'è ancora molto da fare in tema di “igiene informatica”, ma il caso Cambridge Analytica e le discussioni sul Gdpr hanno reso la privacy un tema più consueto. navigare senza lasciare tracce non è semplice. Ma ci sono alcuni accorgimenti che possono quantomeno ridurre la nostra esposizione. 1. navigare in incognito Tutti i principali browser offrono ...

Dieci regole per navigare su Internet lasciando meno tracce possibile : Poi, un giorno, abbiamo scoperto di essere vulnerabili. C'è ancora molto da fare in tema di “igiene informatica”, ma il caso Cambridge Analytica e le discussioni sul Gdpr hanno reso la privacy un tema più consueto. navigare senza lasciare tracce non è semplice. Ma ci sono alcuni accorgimenti che possono quantomeno ridurre la nostra esposizione. 1. navigare in incognito Tutti i principali browser offrono ...

Test Medicina 2018 - boom di ricerche su Google durante prova/ “Almeno mille studenti connessi a Internet” : Test Medicina 2018, boom di ricerche su Google durante prova: “Almeno mille studenti connessi a internet”. Studio legale pronto a intentare class action e presentare esposto alla Procura(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:23:00 GMT)