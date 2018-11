International Space Forum | lo spazio italo-argentino si espande

meteoweb.eu

(Di venerdì 2 novembre 2018) Si è svolto il primo di novembre a Buenos Aires il terzoInternazionale dello, organizzato dall’Astronautica Federation e dall’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con il governoe la loro agenzia spaziale, la Conae. Ilè giunto al terzo appuntamento, dopo l’esordio a Trento nel 2016 e l’African Chapter svoltosi a Nairobi in Kenya lo scorso febbraio. E ha scelto l’Argentina per scrivere il terzo capitolo di una storia che vuole le realtà spaziali, universitarie e industriali insieme per uno sviluppo sostenibile: the Latin and Carabbean chapter. Alta formazione, gestione delle risorse naturali e prevenzione dei disastri, cooperazione spaziale, sono questi i 3 argomenti chiave discussi dai rappresentanti delle 18 nazioni dell’area intervenute alspaziale, a cui si sono aggiunte l’ESA, la NASA e diverse altre agenzie spaziali da ...