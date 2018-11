Inter | Andersen primo obiettivo per la difesa | il club prepara l' offerta RUMORS

Blastingnews

(Di venerdì 2 novembre 2018) Una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato della Sampdoria è sicuramente il centrale danese, classe 1996, Joachim. Il giocatore è stato schierato a sorpresa come titolare nelle prime partite da Marco Giampaolo a causa delle non perfette condizioni fisiche di Lorenzo Tonelli. Il giocatore non ha deluso le attese ed ha disputato le dieci partite di campionato disputate fino ad ora. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato l'attenzione dei topitaliani, l'su tutti. I nerazzurri vogliono sfruttare gli ottimi rapporti checorrono con i blucerchiati e vorrebbero intavolare una trattativa simile a quella che ha portato a Milano Milan Skriniar nell'estate VIDEO del 2017.suJoachimè ildi mercato del direttore sportivo dell', Piero Ausilio, per la prossima estate. La ...