Iniziano i casting per il ruolo di Master Chief per la serie TV su Halo

(Di venerdì 2 novembre 2018) In questi giorni stanno iniziando ad emergere nuovi dettagli riguardo laTV di, sembra che il personaggio disarà presente nel progetto (cosa non scontata) e che sono già iniziati i provini per l'iconico personaggio.Come riporta The Hollywood Reporter, il candidato dovrà essere in possesso di una notevole forma fisica in quantoviene descritto come un guerriero Spartan di grande stazza fisica. Al momento non si sa se il volto del protagonista verrà mostrato (cosa che non accade nei videogiochi), tuttavia è probabile che gli sceneggiatori utilizzeranno un background alternativo.Tra gli altri personaggi figura la dottoressa Catherine Halsey (Reach,4 ed5), responsabile del programma Spartan-II, comparirà inoltre un personaggio inedito di nome Jenny.Read more…