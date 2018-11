Influenza | lo studio | “Da lama e cammelli un possibile vaccino universale”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 novembre 2018) Nei giorni in cui si registrano i primi casi di– a letto sono già finiti 125mila italiani – arriva la notizia che è più vicino un-jolly universale basato su un anticorpo scoperto in animali come, dromedari e. Ilè uno spray nasale che nei primi test sui topi ha dimostrato di combattere con successo i virusli di tipo A e B, i due principali responsabili della malattia negli esseri umani. Messo a punto in una ricerca guidata dallo Scripps Research Institute e pubblicata sulla rivista Science con il titolo Durableprotection, si tratta di una sorta di coltellino svizzero miniaturizzato teoricamente in grado di attaccare 60 diverse varianti dell’. È noto che i virusli sono in grado di evolversi continuamente, cambiando ogni volta un biomarcatore esposto sulla loro superficie che è il bersaglio degli ...