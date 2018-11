Influenza | al via la stagione | primi 125 000 casi

Maltempo e virus viaggiano in parallelo : 250 mila italiani a letto - ma la vera Influenza deve ancora arrivare : “Sbalzi di temperatura, umidità, vento e pioggia: il Maltempo che in questi giorni ha flagellato l’Italia è alleato dei virus ‘cugini’ dell’influenza. Entro la prossima settimana fino a 250 mila italiani saranno colpiti da questi malanni, per lo più di tipo respiratorio“. E’ quanto dichiarato da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di milano, che spiega come siano soprattutto ...

Influenza - ALLARME NELLE GRANDI CITTÀ / Italia - nuova campagna di vaccinazione al via in Emilia Romagna : Arriva un'ondata di INFLUENZA in Italia: le Ausl si muovono per i vaccini. Ecco come combattere il virus e cosa fare nel caso di contagio. Parte la fase di monitoraggio dei ceppi virali.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Influenza - al via la campagna di vaccinazione : Da metà ottobre partirà la nuova campagna di vaccinazione contro l’Influenza stagionale. Lo rivela un comunicato del Ministero della Salute, che informa anche riguardo la possibilità di effettuare le prenotazioni per le vaccinazioni che inizieranno a metà ottobre e dureranno sino alla fine di dicembre. I primi freddi, le difese immunitarie che si abbassano e gli sbalzi di temperatura: in questo periodo è facile ammalarsi. Per questo è ...

Influenza 2018-2019 : da metà ottobre al via la campagna di vaccinazione : Sta per cominciare la campagna vaccinale contro l’Influenza stagionale: la vaccinazione, secondo la circolare del ministero della Salute, si potrà effettuare dalla metà di ottobre alla fine di dicembre, e sono già numerose le prenotazioni per effettuare la vaccinazione presso gli studi medici. A sottolinearlo è Tommasa Maio, responsabile dell’area vaccini della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). La ...

Al via la campagna di vaccinazione antInfluenzale : Roma, 10 ott., askanews, - Arriva puntuale come tutti gli anni l'avvio della campagna per la vaccinazione antinfluenzale. Il vaccino sarà disponibile nelle farmacie. 'La scorsa stagione è stata la ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru al via con la febbre! Il Cavaliere non molla - colpito dall’Influenza dopo la caduta : Non c’è davvero pace per Fabio Aru alla Vuelta di Spagna. dopo la caduta dell’altro ieri in discesa, il Cavaliere dei Quattro Mori è stato colpito da un attacco di febbre. Il sardo ha faticato a prendere sonno durante l’ultima notte, la temperatura corporea è salita fino ad addirittura 38,5 °C ma nonostante questo il 28enne non ha mollato e ha stretto i denti per prendere parte alla diciannovesima tappa della corsa iberica. Il ...

Influenza aviaria - la Cina non condivide il nuovo e pericoloso virus : (foto: Philippe Lopez/Afp Photo/Getty Images. Lavoratori con protezione che raccolgono polli con aviaria a Honk Kong nel 2014). Una nuova pericolosa forma Influenzale del tipo dell’aviaria è riapparsa in Cina, fra il 2016 e il 2017, con centinaia di casi. Ma questa non è l’unica cattiva notizia: il governo cinese non ha ancora condiviso con gli Stati Uniti i campioni dei ceppi virali di H7N9 in questione, nonostante l’urgenza ...