In un mercato degli smartphone in calo | iPhone resta stabile

Londra : il mercato degli immobili commerciali risponde bene alla Brexit : Secondo un recente articolo pubblicato sul blog di immobiliare.it, nonostante si debba attendere il prossimo 29 marzo perché la Brexit sia effettiva, si possono già misurare i primi effetti di questa nuova organizzazione sul mercato immobiliare locale. L’andamento del settore, ad ora, sembra infatti smentire in parte le previsioni fatte dagli esperti: stando ai numeri ci si deve ricredere rispetto al fatto che la Brexit avrà effetto ...

Calciomercato - annuncio bomba della Juventus : “colpaccio a gennaio!”. Ecco le FOTO e NOMI degli obiettivi di mercato : 1/15 LaPresse/Daniele Badolato ...

mercato del sesso a Castelvetrano - revoca degli arresti domiciliari per Passiglia : Il Tribunale del Riesame ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per Giuseppe Passigilia. L'uomo è accusato di sfruttamento della prostituzione, ed era stato arrestato nel corso di un blitz ...

USA - ritrovati vivi 123 bambini rapiti : erano destinati al mercato degli sfruttatori : Da Detroit la più grande citta' dello stato del Michigan arriva una storia scioccante che ha come protagonisti centinaia di bambini rapiti. Nei giorni scorsi, gli agenti della United States Marshals Service agenzia federale di polizia, nell'ambito di una delicata operazione denominata MI Safe Kid hanno ritrovato, e messo in salvo, 123 ragazzini che risultavano scomparsi da tempo. [VIDEO]I minori, secondo quanto affermato dalle agenzie di stampa ...

USA - ritrovati vivi 123 bambini rapiti : erano destinati al mercato degli sfruttatori : Da Detroit (la più grande città dello stato del Michigan) arriva una storia scioccante che ha come protagonisti centinaia di bambini rapiti. Nei giorni scorsi, gli agenti della United States Marshals Service (agenzia federale di polizia), nell'ambito di una delicata operazione denominata "MI Safe Kid" hanno ritrovato, e messo in salvo, 123 ragazzini che risultavano scomparsi da tempo. I minori, secondo quanto affermato dalle agenzie di stampa ...

Sisma : domani il più grande mercato degli agricoltori terremotati : Il più grande mercato degli agricoltori, dei pastori e degli allevatori terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo con i loro prodotti salvati dal Sisma sarà aperto domani Domenica 7 ottobre 2018, dalle ore 9,00 al Villaggio della Coldiretti al Circo Massimo a Roma per solidarietà m anche per fare un bilancio a due anni dalle scosse del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre, con i risultati acquisiti, gli interventi ancora attesi e le storie di ...

Asta 5G - effetti dirompenti sul mercato e per gli utenti : il bilancio degli esperti : L'Asta 5G, appena conclusa , dà il via a una nuova stagione per il mercato degli operatori telefonici e foriera di novità anche per gli utenti, con effetti che si riveleranno a partire dall'anno ...

Microsoft si immerge nel mercato degli auricolari : La presentazione dei Surface Headphones ha senza ombra di dubbio sorpreso un po’ tutti in quanto pochissimi si sarebbero aspettati un annuncio del genere. Eppure non c’è nulla di più vero: Microsoft desidera immergersi in questo mercato e, per avere buoni risultati, dovrà sicuramente darsi da fare dato che i produttori di auricolari sono tutt’altro che pochi. A testimonianza di questa inaspettata decisione intrapresa dal ...

Microsoft si immerge nel mercato degli auricolari : investiti 21 milioni di dollari : La presentazione dei Surface Headphones ha senza ombra di dubbio sorpreso un po’ tutti in quanto pochissimi si sarebbero aspettati un annuncio del genere. Eppure non c’è nulla di più vero: Microsoft desidera immergersi in questo mercato e, per avere buoni risultati, dovrà sicuramente darsi da fare dato che i produttori di auricolari sono tutt’altro che pochi. A testimonianza di questa inaspettata decisione intrapresa dal ...

Fragole - compra una confezione al supermercato e trova dentro alla frutta degli aghi : cosa non comprare : Una denuncia piovuta su Facebook che ha fatto il giro del mondo. Già, perché in un supermercato australiano , la signora Joshua Gane , ha comprato delle Fragole con una 'sorpresina': diversi , e pericolosissimi, aghi sottili inseriti all'interno dei frutti . ...

mercato NBA – La pazza idea dei Los Angeles Lakers : per il 2019 si punta una stella degli Warriors : pazza idea dei Los Angeles Lakers per il Mercato NBA 2019: Magic Johnson punta Klay Thompson in uscita dagli Warriors I Los Angeles Lakers sono stati i grandi protagonisti dell’attuale free agency, nella quale hanno praticamente rivoluzionato il proprio roster. Tanti i giocatori arrivati ad L.A., fra i quali ovviamente il più importante LeBron James. La prossima estate però, si appresta ad essere altrettanto calda. Grazie al buyout ...