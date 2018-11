In Baviera Csu e Liberi elettori annunciano l’accordo sul nuovo governo regionale 

Baviera - CROLLO CSU-SPD : TRIONFO SCHULZE DEI VERDI/ Risultati elezioni : terremoto per Merkel - ‘nodo’ Seehofer : elezioni in BAVIERA, CROLLO Csu e Spd: a rischio il governo di Angela Merkel? TRIONFO VERDI e Afd, male Linke: ultime notizie e conseguenze, Seehofer rischia il suo ruolo da Ministro?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:15:00 GMT)

La Baviera boccia la Grande Coalizione - crolla la Csu alleata della Merkel : La Baviera boccia la Grande colizione del governo tedesco. Il voto del Grande Land tedesco decreta il crollo della Csu, alleata di Angela Merkel, anche se resta il primo partito, e i sociademocratici. ...

Elezioni Baviera - la Csu crolla e perde la maggioranza assoluta : boom dei Verdi : Secondo le prime proiezioni, la Csu avrebbe raggiunto il 37,4% dei consensi, perdendo oltre 12 punti percentuali rispetto a quattro anni fa, dunque non potrà governare da sola la Baviera e sarà costretta a cercare alleati. Indiscrezioni sostengono potrebbe puntare sui Freieheitlichen Waehler del partito conservatore locale, dovesse essere confermato all'11,5% dei consensi.Continua a leggere

Merkel - batosta in Baviera. Puniti gli alleati Csu e Spd. E arriva l'uragano Verdi : La Baviera è uno dei Länder più ricchi e meglio amministrati del Paese, il che ha permesso a Söder di ricordare che la crisi di consensi è squisitamente politica: 'È dal 2015 che discutiamo d'...

Baviera - exploit dei Verdi e Csu in discesa : cosa ci insegnano le elezioni : «Die Grünen non è un partito di sinistra». A dirlo è una delegata della Csu, mentre ascoltava le prime proiezioni in Parlamento a Monaco. «Die Grünen non è un partito di destra», ha detto ieri un giovane elettore uscendo dal seggio. «Ho chiuso con l’Spd per iscrivermi al partito dei Verdi». Il successo di Die Grünen alle elezioni in Baviera si può spiegare per certi versi proprio così: anche in Germania stanno saltando i vecchi ...

Elezioni in Baviera : Csu prima ma in forte calo. Male Spd - boom dei Verdi - la destra non sfonda : Alle Elezioni bavaresi, la Csu è prima ma crolla al 37,3% e perde la maggioranza assoluta, stando alle prime proziezioni di voto. Trionfano i Verdi con il 17,8% (8,6% nel 2013). Ottimo risultato anche per i Freie Waehler 11,6%. Precipitano i Socialdemocratici con il 9,5% (erano al 20,6%). Alternative fuer Deutschland, che non era ancora rappresentata nel parlamento regionale conquista il 10,7%...

La campagna sui migranti non paga - la Csu crolla in Baviera : Non è detto che Wolfgang Schäuble, l’ex ministro delle Finanze e ora capo del Bundestag, finisca per aver ragione. Lui un paio di giorni fa, a proposito delle elezioni regionali in Baviera, aveva parlato del rischio di un terremoto politico che poteva investire anche il governo federale e addirittur

Elezioni in Baviera - Csu crolla : le possibili ripercussioni su Merkel - : Da Monaco arriva un monito per Berlino, dopo la debacle degli alleati della Cancelliera. Attenzione puntata sul ministro dell'Interno Seehofer che ha messo in difficoltà l'esecutivo e i colleghi ...