Il testo di Mondiale di Emma Marrone | il nuovo singolo scritto da Colapesce prima del

(Di venerdì 2 novembre 2018)diè disponibile da oggi, venerdì 2 novembre, in rotazione radiofonica e in digital download in tutti gli store.Ildella cantante salentina è statodae affronta il tema dell'amore in un modo particolare."C’è una parola potentissima che ci fa tremare.. la chiamano amore”, cantadalle parole scritte per le da, da Matteo Mobrici e da Federico Nardelli.Quelle parole sono state per"un pugno nello stomaco, non ho avuto nessun dubbio quando ho sentito questa canzone d’amore 3.0, figlia di questi tempi moderni", ha raccontato l'artista a qualche giorno dalla pubblicazione del pezzo che oggi è di tutti."Le “strategie” e la voglia di cambiarci a vicenda per amare con meno rischi possibili e per non farci spezzare il cuore. Romantica e struggente un po’ come me, ma stavolta il mio cuore è un ...