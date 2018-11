Il settimo sigillo torna al cinema | anche alla Spezia

MotoGP - Marc Marquez Campione del Mondo 2018 : quinto sigillo nella classe regina - settimo iride in carriera : Marc Marquez ha ufficialmente vinto il Mondiale MotoGP 2018. Il 25enne spagnolo ha conquistato il titolo iridato grazie al successo ottenuto nel GP del Giappone che lo ha reso imprendibile per tutti gli inseguitori in classifica generale quando mancano tre gare al termine della stagione. Il centauro della Honda, infatti, può già vantare 102 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso che oggi ha duellato con l’iberico per la prima posizione ...

settimo sigillo per le Azzurre : 3-1 alla Russia : Roma, 10 ott., askanews, - Con un turno d'anticipo la nazionale italiana femminile si è guadagnata un posto tra le prime sei formazioni al Mondo. L'ottavo successo consecutivo, 3-1, 22-25, 25-20, 25-18, 25-22, sulla Russia, è infatti valso alle ragazze di Davide Mazzanti l'aritmetica qualificazione alla terza fase della rassegna iridata: ...

LIVE Italia-Thailandia volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le azzurre a caccia del settimo sigillo per ipotecare la Final Six : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) le azzurre scenderanno in campo per affrontare le asiatiche in un match determinante per il prosieguo della nostra avventura nella rassegna iridata: una vittoria, la settima consecutiva nel torneo, ci permetterebbe di ipotecare concretamente la qualificazione alla Final Six. La nostra Nazionale partirà con tutti ...