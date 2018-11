Il Segreto - il Generale non mostra pietà per Emilia e Alfonso : anticipazioni puntata 6 novembre : La soap opera spagnola Il segreto, in onda ormai da cinque anni sulle reti Mediaset, narra le vicende, i segreti (e come no!), gli intrighi e i sotterfugi che hanno come sfondo Puente Viejo, una teoricamente placida cittadina iberica. All’ombra della notte ma anche alla luce del sole spagnolo accade di tutto e non si può mai star tranquilli: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto eventi clamorosi o addirittura catastrofici innescano complesse ...

Il Segreto - Emilia viene stuprata : anticipazioni trame dal 5 al 10 novembre : Ancora una volta arriva una settimana stracolma di intrighi, ricca di sotterfugi e piena di colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 novembre alle 16.20 (il sabato alle ...

Anticipazioni Il Segreto : il ritorno di Emilia e Alfonso a Puente Viejo : Nuovo appuntamento incentrato sull'appassionante telenovela di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO] prodotta da Boomerang TV e scritta dall'autrice Aurora Guerra. Arriva una sorprendente notizia che sicuramente rendera' felici tutti coloro che seguono le vicende di questo sceneggiato sin dal primo esordio. Nelle ultime ore, sul web è stato annunciato che due storici personaggi che negli episodi iberici non sono più presenti dallo scorso giugno, ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : EMILIA e ALFONSO già di ritorno? : Tra qualche settimana, i telespettatori italiani de Il Segreto diranno addio ad EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado): nel corso della puntata 1845 della telenovela, i due coniugi lasceranno infatti Puente Viejo con l’aiuto dell’odiato Fernando Mesia (Carlos Serrano). Quest’ultimo, consapevole del fatto che gli ex suoceri sono ricercati per l’omicidio del generale Simon Perez De Ayala ...

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana : Alfonso sospetta di Emilia - Julieta arrestata : Prosegue l’appuntamento con la serie televisiva spagnola “Il Segreto” [VIDEO]che tiene compagnia al pubblico italiano dal lunedì al venerdì. Le Anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima ci dicono che l’eroina di Puente Viejo cioè Julieta Uriarte, non riuscira' a fuggire con il suo amato Saul Ortega perché finira' in prigione con una gravissima accusa. Alfonso Castaneda invece dopo aver ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Emilia e Alfonso rapiti in Francia : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Emilia e Alfonso vengono rapiti in Francia, Maria disperata Brutte notizie arrivano su Emilia e Alfonso nel corso delle ultime puntate spagnole de Il Segreto. Vi abbiamo già rivelato che i due Castaneda lasciano Puente Viejo dopo aver ucciso Pérez De Ayala. La coppia decide di vendicarsi per tutte le […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Emilia e Alfonso rapiti in Francia proviene da ...

Il Segreto anticipazioni - dal 10 al 16 novembre 2018 : Alfonso ed Emilia verranno fucilati? : Il Segreto non ha mai avuto trame più ricche di intrecci e novità incredibili come quelle della settimana che vi stiamo per raccontare. Alfonso ed Emilia rischieranno di venire giustiziati. Francisca non si troverà, dove sarà finita la belva di Puente Viejo? Tra tutto il dolore che gli abitanti della cittadina spagnola stanno costantemente sopportando, almeno gli eredi Miramar aggiungeranno ilarità e frizzanti, nonché senza senso innovazioni ed ...

Il Segreto anticipazioni dal 5 al 10 Novembre 2018 : Emilia violentata : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Emilia e Alfonso vengono torturati in carcere Settimana ricca di colpi di scena a Il Segreto di Puente Viejo. Il generale Perez continua a cercare imperterrito Matias e Marcela, ma i due giovani spariscono nel nulla grazie a Raimundo. Il buon Ulloa fa nascondere suo nipote e sua moglie nel […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 5 al 10 Novembre 2018: Emilia violentata proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Il Segreto : il generale Perez De Ayala muore per mano di Alfonso e Emilia : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Le Anticipazioni dei prossimi episodi italiani del mese di novembre, svelano che Alfonso e Emilia decideranno di vendicarsi delle sevizie subite nel carcere per mano del generale Simon Perez De Ayala. Il Segreto Anticipazioni: Alfonso e Emilia ritornano in liberta' Nelle puntate de Il Segreto appena andate in onda in ...

Spoiler - Il Segreto : Emilia viene abusata ripetutamente - Consuelo tra la vita e la morte : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, [VIDEO] in onda da lunedì 5 a sabato 10 novembre, svelano che Alfonso e Emilia vivranno dei momenti difficilissimi in carcere per mano del generale Simon Perez De Ayala. Consuelo, intanto, avra' un grave malore, mentre Fè si risvegliera' dal coma. Il Segreto, anticipazioni: Emilia violentata, Meliton è gay? Matias e Marcela si nasconderanno all'interno delle segrete di Donna Francisca. Per ...

Anticipazioni Il Segreto : la scomparsa di Gracia - Emilia e Alfonso : Continua ad appassionare milioni di telespettatori la serie tv intitolata “Il Segreto” e ambientata a Puente Viejo. Negli episodi che sono stati trasmessi sull’emittente “Antena 3” la settimana in corso purtroppo oltre alla partenza inaspettata di Gonzalo Castro che ha devastato la moglie Maria Castaneda, la trama è stata incentrata anche sulla sparizione di altri personaggi. In particolare Matias, Raimundo, e gli altri membri della famiglia si ...