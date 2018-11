Il Pd a sostegno dei lavoratori Magna

Ricorso per l’ammissione dei non abilitati al TFA sostegno 2018 : Comunicato MSA: Ricorso in sede amministrativa per l’ammissione al nuovo TFA sostegno 2018 – in favore dei docenti non abilitati. A seguito della discussione tenutasi innanzi al collegio giudicante del Consiglio di Stato, in data 4 ottobre 2018, sfociata nell’accoglimento/conferma della cautelare precedentemente concessa, provvedimento collegiale n. 04940/2018 pubblicato il 05 ottobre 2018, i docenti non abilitati all’insegnamento, difesi dagli ...

Volley – New Holland e Modena ancora insieme! Coach Velasco intanto lancia l’appello : “voglio il sostegno dei tifosi” : New Holland e Azimut Leo Shoes Modena Volley ancora insieme per la stagione 2018/2019. Velasco: “chiedo al nostro pubblico, che è unico al mondo, di venici ad aiutare a vincere” New Holland rinnova la sponsorizzazione di Azimut Leo Shoes Modena Volley per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Parliamo di una sponsorizzazione che è nata due anni fa dalla condivisione di valori comuni, come la passione, l’impegno e il lavoro di ...

Insegnanti sostegno - il caso della Campania : due concorsi in due anni - ma dei 675 idonei solo 48 assunti di ruolo : La “scuola italiana non è accessibile a tutti” e “la situazione peggiore”, dicono le associazioni che difendono i diritti delle persone con disabilità, “si riscontra nelle classi delle scuole secondarie di secondo grado”. Ogni anno aumenta il numero degli alunni disabili, e per l’anno scolastico 2018-19 in Italia sono arrivati alla cifra record complessiva di 245.723 con un incremento di 69.945 studenti ...

Zenit : restituzione sociale dei profitti a sostegno di CasaOz : Milano, 3 ott., askanews, - Una formula di 'restituzione sociale' dei profitti derivanti dalle attività di gestione del risparmi: è la visione di CSR di Zenit società di gestione risparmio ...

La festa Unicef dei nonni in sostegno della campagna "Ogni bambino è vita" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Associazioni dei pazienti chiedono ascolto. sostegno della Fondazione Roche : La capacità del mondo del volontariato di dialogare con le istituzioni e farsi ascoltarecambia da una regione all'altra, anche in funzione delle modalità di relazionarsi da parte delle Associazioni dei pazienti. ...

sostegno - al via balletto dei supplenti : 1 alunno su 2 costretto a cambiare insegnante : In questi primi giorni dell'anno scolastico il 90% degli insegnanti precari specializzati sarà costretto a cambiare scuola . Ma poiché il numero di posti coperti da supplenti annuali per colpa del ...

La moglie di Lele dei Negramaro - Clio Evans - rompe il silenzio e ringrazia per il sostegno : “Vi abbraccerebbe tutti” : Dopo 3 giorni di angoscia per le sue condizioni, la moglie di Lele dei Negramaro, Clio Evans, rompe il silenzio per ringraziare tutti quanti la stanno sostenendo in queste ore critiche. Lo scorso martedì è stata proprio lei a soccorrere il compagno dopo un malore in piscina: ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, Lele Spedicato è ancora nel reparto di rianimazione dopo un'emorragia cerebrale e i medici sono prudenti sulla ...

Fyrom : Ue - sostegno ad accordo sul nome - referendum momento importante per esercizio democratico dei cittadini : A dirlo è la portavoce dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Maja Kocijancic, rispondendo a una domanda sul timore di interferenze nel referendum sul ...

Scuola - docenti precari sul sostegno lanciano petizione : salvare il diritto dei bambini alla continuità : Iniziativa intrapresa da alcuni docenti precari sul sostegno, che hanno voluto lanciare una petizione online – indirizzata al ministro dell’Istruzione Marco Bussetti – con lo scopo di salvare il diritto dei bambini alla continuità. Anche quest’anno, infatti, si ripresenta l’annoso problema della copertura dei posti di sostegno con personale specializzato, con il fabbisogno che è […] L'articolo Scuola, docenti precari sul ...