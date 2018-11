IL PARADISO DELLE SIGNORE | anticipazioni di lunedì 5 novembre 2018

tvsoap

: Oggi si preoccupa della liquidità del paradiso...domani della liquidità delle pappine del nipotino #ilparadisodellesignore - Chiara130589 : Oggi si preoccupa della liquidità del paradiso...domani della liquidità delle pappine del nipotino #ilparadisodellesignore - mischiefstucky : spero che gesoo conservi un posto in paradiso per coloro che fanno le registrazioni delle lezioni all'uni -

(Di venerdì 2 novembre 2018)puntata Ildaily di: Nella puntata numero 41, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) vive uno stato di profonda angoscia per la fuga di Andreina Mandelli (Alice Torriani) e cerca di trovarla… Vittorio ignora che anche il detective privato Bonanni sta tentando di rintracciare Andreina per conto di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi)… Agnese (Antonella Attili) appare decisa a rendere infernale la vita di Elena (Giulia Petrungaro), fino a farle desiderare di non aver mai lasciato la Sicilia… Potete leggere l'articolo ILdisu Tv Soap.