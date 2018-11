Il nuovo e atteso studio su cellulari e tumori

Come un falco che va nel suo cielo anticipa il nuovo album dei Sonohra atteso a dicembre (video) : L'ultimo grande eroe è il nuovo album dei Sonohra. Luca e Diego Fainello sono ora pronti alla loro prossima prova di studio a distanza di 4 anni dal loro ultimo lavoro, così da celebrare i primi 10 anni di carriera con un progetto di ampio respiro che promette di poter compiere un lungo viaggio nel mondo musicale del duo veronese. Il disco è atteso per il 14 dicembre, ma dal 31 ottobre è già possibile ascolta la prima anteprima all'album che ...

Maltempo - atteso nuovo peggioramento : allerta gialla nelle valli Tanaro - Belbo e Bormida : Secondo le previsioni emesse da Arpa Piemonte, oggi , martedì 30 ottobre, si registra una tregua delle precipitazioni. Dalla notte, tuttavia, dapprima sui rilievi meridionali e poi su tutta la regione,...

Maltempo : breve tregua sul Piemonte - domani atteso nuovo peggioramento : L’area di bassa pressione, responsabile del forte Maltempo della giornata di ieri e della notte, si sta allontanando verso le regioni settentrionali europee, favorendo la temporanea rimonta dei valori di pressione in quota e la rotazione delle correnti dai quadranti occidentali, che risulteranno di conseguenza meno umide ed instabili nella giornata odierna rispetto ai forti venti di scirocco che hanno interessato il nostro territorio nelle ...

Il riff orientaleggiante del nuovo singolo di Baby K - Come no anticipa Icona atteso per il 16 novembre : Il nuovo singolo di Baby K è Come no. Il brano va ad anticipare il disco che Baby K ha già annunciato per il 16 novembre e che ha voluto intitolare Icona. Già nota la tracklist dell'album al quale parteciperà anche J-Ax nel brano Certe cose. La nuova prova di studio di Claudia Nahum arriva dopo un'estate nella quale si è imposta nelle rotazioni radiofoniche con Da zero a cento, che è stata anche colonna sonora dello spot Vodafone in ...

Sale - amore e vento è il nuovo singolo dei Tiromancino da Fino a qui atteso a novembre (audio e testo) : Il nuovo singolo dei Tiromancino è Sale, amore e vento. Il brano arriva dopo il rilascio di Noi casomai, primo inedito estratto da Fino a qui che ha raggiunto il mercato il 28 settembre scorso. Federico Zampaglione ha anche raccontato quale sia la storia di Sale, amore e vento, nuovo inedito che hanno deciso di rilasciare dall'album e che raggiungerà le radio nel mese di novembre in un giorno ancora da rendere ufficiale. Qui di seguito, le ...

Origins è il nuovo album degli Imagine Dragons atteso per il 9 novembre : cover e trailer : Il nuovo album degli Imagine Dragons sta per arrivare. Stando a quanto dichiarato dalla band, la loro prossima prova di studio sarebbe alle porte con data fissata per il 9 novembre. Si dà così un seguito naturale a Evolve, che lo scorso anno li aveva visti tornare sul mercato con un album che a novembre sarà seguito da Origins, che arriva nelle prossime settimane in tutti i negozi fisici e digitali. Reynolds ha già avuto modo di ...

“Leslie” è il nuovo uragano dell’Atlantico - atteso un rafforzamento nelle prossime 48 ore : potrebbe raggiungere l’Europa come tempesta post-tropicale [MAPPE] : 1/7 Credit: NASA Worldview ...

Tutte le direzioni del nuovo album di Marco Mengoni atteso il 30 novembre tra sonorità e location : Il nuovo album di Marco Mengoni ci mette di fronte a nuove sonorità. Il teaser del singolo che arriverà il 19 ottobre rivela una serie di novità che potrebbero sconvolgere le aspettative dei fan. La prossima prova di studio dell'artista di Ronciglione è attesa per il 30 novembre ma già qualcosa si può comprendere dai video teaser che ha rilasciato per annunciare l'arrivo del nuovo singolo che ha già una sua data d'uscita. Secondo quanto ...

Red Dead Redemption 2 : nella giornata di oggi è atteso un nuovo video gameplay : Dopo il video di gameplay pubblicato nel mese di agosto, l'attesissimo Red Dead Redemption 2 tornerà protagonista oggi con un nuovo filmato di gioco.Rockstar ha annunciato, attraverso Twitter, che mostrerà del nuovo gameplay per uno dei giochi più attesi di questo 2018. La compagnia condividerà il video alle ore 9 am EST, ovvero alle 15 italiane.Read more…

Trap Lovers è il nuovo album di Dark Polo Gang atteso per fine settembre : Il nuovo album di Dark Polo Gang è stato appena annunciato. Dopo il successo di Twins, il gruppo ha deciso di tornare in musica con il nuovo lavoro che ha voluto intitolare Trap Lovers, con uscita prevista per il 28 settembre. Il disco rappresenta quindi il seguito naturale di Twins, ma Trap Lovers ha già avuto il suo primo tormentone con il quale hanno tenuto alta la rotazione radiofonica per tutta l'estate 2018 che si appresta a ...

Sony torna a mostrare con un nuovo trailer l'atteso Days Gone : Durante l'evento pre-Tokyo Game Show di PlayStation, Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer per l'atteso gioco di azione open world di Bend Studio, Days Gone.Come segnala Dualshockers, questo nuovo video mette in risalto i vari aspetti del mondo di gioco, con molte immagini del protagonista principale Deacon mentre viene attaccato dagli zombi.Questo nuovo trailer presenta una varietà di nuovo materiale e ricorda il video ...

Prime anticipazioni sul nuovo album di Ed Sheeran atteso nel 2019 - sperimentale o ultrapop? : Dopo l'enorme successo di Divide in mezzo mondo, il nuovo album di Ed Sheeran era stato annunciato come un progetto sperimentale, distante dai precedenti tre che hanno infranto tutti i record di permanenza nella classifica inglese e consacrato il cantante e musicista dai capelli rossi come nuovo fenomeno del pop d'autore. Il neosposo Sheeran aveva spiegato di voler realizzare qualcosa di più concettuale, di inedito e certamente di poco ...

Un nuovo Nintendo Direct è atteso alle 00 : 00 di questo venerdì : Un Nintendo Direct è programmato per le 00:00 del 7 settembre, ovvero a mezzanotte di domani, per la gioia di tutti gli appassionati della grande N.Il Direct sarà dedicato ai titoli per Nintendo 3DS e Nintendo Switch in arrivo nei prossimi mesi. Per poter seguire la presnetazione, della durata prevista di circa trentacinque minuti, dovremo sintonizzarci alla live tramite il sito di Nintendo Direct oppure potremo seguirla anche sul canale YouTube ...

Chemnitz - torna la paura. Atteso nuovo raduno dei neonazisti - emergono sospetti su legami con la polizia : A Chemnitz si prepara un nuovo momento delicato per le forze di sicurezza tedesche. Mentre allo stadio di calcio il ministro-presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, incontrerà la cittadinanza come previsto dal programma della festa cittadina, già prima degli incidenti dello scorso fine settimana, fuori dallo stadio le associazioni di estrema destra si sono date appuntamento per manifestazioni di protesta. La domanda che ...