Il n 1 della Fisi Roda | ' Lo sci la fa da padrone La Goggia? Sono dispiaciuto si

PS Vita non va in pensione - posticipata la fine della produzione dei giochi fisici : Gli anni passano anche per PS Vita, ma il piccolo gioiellino di Sony non accenna minimamente ad arrestare la propria corsa. L'handheld del colosso nipponico, giunto sul mercato ormai quasi sette anni fa, ha indubbiamente segnato un'epoca per quanto riguarda il gioco in mobilità, grazie a caratteristiche che la avvicinavano di molto alle console casalinghe, con una resa dei software davvero invidiabile se proporzionata alle dimensioni contenute ...

Festival della Scienza di Genova : tutte le iniziative dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare : Ha aperto i battenti ieri, 25 ottobre, la nuova edizione, la XVIa, del Festival della Scienza di Genova, uno dei principali eventi di diffusione della cultura scientifica del panorama Nazionale e non solo. Anche quest’anno l’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare animerà la manifestazione con tante iniziative, laboratori, conferenze, science show, teatro-Scienza e molto altro. 25 ottobre – 4 novembre 09:00 – 17:00 lun – ven, ...

Astrofisica - Ferreira : “Ecco come testeremo la teoria generale della relatività di Einstein” : “Dobbiamo accettare che ci sono cose che forse non capiremo mai e dovremo imparare a convivere con questa idea”. Cosa sia lo spazio-tempo è una domanda a cui gli scienziati di tutto il mondo stanno cercando di dare risposta. Sono passati più d 100 anni dalla teoria della relatività generale di Albert Einstein del 1915, e da allora la cosmologia relativistica ha fatto enormi passi avanti. Delle scoperte più interessanti ha parlato nel ...

Astrofisica : Angelo Secchi e il suo tempo - un dibattito pubblico nel 2° centenario della nascita del grande scienziato italiano : Il gesuita Angelo Secchi di cui cade il bicentenario della nascita (Reggio Emilia, 28 giugno 1818 – Roma, 26 febbraio 1878) è uno dei più importanti astrofisici della storia ed è considerato il fondatore della meteorologia italiana. Fu per 30 anni direttore dell’osservatorio del Collegio Romano, costruito su suo impulso sopra la falsa cupola della chiesa di Sant’Ignazio. Il suo nome è anche associato alla definizione del Meridiano di ...

Infortunio Pastore - nuovo problema fisico per il trequartista della Roma : niente Cska per lui : Infortunio Pastore – nuovo problema fisico per il Flaco. La Roma dovrà nuovamente fare a meno del trequartista argentino, che era tornato a disposizione di Di Francesco nel match di sabato contro la Spal dopo l’Infortunio al polpaccio occorsogli nel derby. Stando a quanto riferito da Sky, Pastore è alle prese con un risentimento muscolare e la sua presenza è a rischio anche per la prossima gara di campionato, che i giallorossi ...

Roda : 'Olimpiadi? Vinciamo'. Il n.1 della Fisi tra Giochi - progetti e i Mondiali di Cortina : La località dell'Alto Adige, patria dello sport del fucile e degli sci stretti, dispone di uno degli impianti più belli al mondo, rinnovato in questi mesi anche per guardare avanti, sia alla rassegna ...

Fisica - nuovo riconoscimento internazionale per Christian Corda : il giovane nuorese fornisce una nuova prova della relatività generale : nuovo successo per Christian Corda, giovane fisico nuorese che, fornendo una nuova prova della relatività generale, si è guadagnato il prestigioso premio scientifico internazionale di menzione Onorevole della “2018 Essay Competition of the Gravity Research Foundation”. Si tratta del terzo riconoscimento di questo tipo conferito a Corda, che già si era aggiudicato il premio nel 2009 e nel 2012. Nel suo nuovo lavoro, pubblicato su International ...

Roda : "Olimpiadi? Vinciamo". Il n.1 della Fisi tra Giochi - progetti e i Mondiali di Cortina : La località dell'Alto Adige, patria dello sport del fucile e degli sci stretti, dispone di uno degli impianti più belli al mondo, rinnovato in questi mesi anche per guardare avanti, sia alla rassegna ...

Alterazione e recupero della funzionalità fisica nella sclerosi multipla : Alterata funzionalità fisica come sito del danno nella maggior parte dei casi la sclerosi multipla si presenta in una forma caratterizzata da periodi con sintomi, alternati a fasi di parziale o totale scomparsa degli stessi. Parestesie, disestesie, alterazioni della vista o senso di debolezza sono fra le manifestazioni più comuni. Sempre considerando la gran parte dei malati, solo molti anni dopo la sua prima manifestazione, l’evoluzione della ...

Riparazione del danno - plasticità - compensazione e recupero della funzionalità fisica : La plasticità neuronale o neuroplasticità La neuroplasticità consiste in un insieme di meccanismi e di processi con i quali il sistema nervoso riorganizza la sua struttura, la sua funzione e le connessioni, fra neuroni e fra gruppi di neuroni, in risposta a danni e a stimoli provenienti dall’ambiente esterno o dall’interno dell’organismo stesso. Il cervello, in particolare, è un sistema capace di organizzare sé stesso adattandosi alle ...

VIDEO Simone Biles mitologica - il nuovo volteggio da leggenda : doppio avanti teso e doppio avvitamento - oltre le leggi della fisica : Simone Biles continua a incantare e vuole davvero riscrivere le logiche della fisica, semplicemente la Reginetta della Polvere di Magnesio non è umana e ha spinto i limiti ancora più in là. Durante il camp di selezione USA per i Mondiali 2018 di ginnastica artistica (Doha, 25 ottobre – 3 novembre), la Campionessa Olimpica ha esibito un nuovo salto al volteggio, un elemento mai portato in gara in passato da nessuna atleta: si tratta di una ...

Roma Capitale della fisioterapia : Domani a ‘Fiosiorum’ il workshop sulla gestione dei calciatori infortunati organizzato da Atalanta e Mectronic : Lo staff medico dell’Atalanta e l’azienda bergamasca, leader nella tecnologia laser al servizio della riabilitazione, lanciano il workshop dedicato alla gestione del calciatore di Serie A infortunato che si terrà Domani a Roma all’interno del Fisioforum. Protagonisti il dott. Marco Bruzzone, medico sociale dei nerazzurri di Bergamo, e la rivoluzionaria tecnologia Made in Italy di Mectronic THEAL Therapy. Roma – Una tre giorni di training ...

Alba Parietti pazza d'amore per il big della politica : 'Un figo - fisicamente...' : "Chi voterei alle primarie del Pd? Abbiamo bisogno di una rappresentanza anche estetica di questo partito, l'estetica ha un suo valore, lo insegnano i filosofi e la storia, quindi come non votare ...

Il Consiglio di Indirizzo di Fondazione Cortina 2021 riunito nella sede della Fisi a Milano : ...2021 hanno presentato ai membri del Consiglio di Indirizzo aggiornamenti su tutti gli ambiti di intervento e di lavoro coinvolti nell'organizzazione dell'appuntamento con i Campionati del Mondo, ...