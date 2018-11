Il lago di Garda in pericolo | preoccupano i detriti e l' innalzamento del livello delle

Andrea Pinna : l’ex viaggiatore di Pechino Express alla scoperta del lago di Garda con #IVIAGGIDIPINNA : Continua l’avventura de #IVIAGGIDIPinna, nata da un’idea di Andrea Pinna in collaborazione con Connect, questa volta la meta è il meraviglioso Lago di Garda. Questo quarto viaggio sarà più breve dei precedenti ma altrettanto divertente, la partenza è programmata per sabato 24 novembre e il rientro per domenica 25. Per il fine settimana, Pinna ed i suoi compagni si immergeranno nell’incantevole e suggestiva atmosfera del Lago di Garda, per ...

Maltempo - piove senza sosta : aperta la galleria per far defluire la piena del fiume Adige nel lago di Garda : “unica soluzione per evitare esondazioni in pianura Padana” : 1/9 ...

Fiume Adige in piena - notte di paura a Verona. La Protezione Civile : “valutiamo l’apertura della galleria per farlo defluire nel lago di Garda” : 1/4 ...

lago di Garda : riprese all’alba le ricerche del sub disperso : All’alba sono riprese, nel Lago di Garda, le ricerche del subacqueo polacco che si è immerso nella tarda mattinata di sabato e non ha più dato notizie di sé. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia Costiera il 50enne stava sperimentando lo scooter subacqueo con cui un suo compagno di spedizione era riuscito a raggiungere i 316 metri di profondità. L’uomo aveva intenzione di battere il record mondiale. L'articolo Lago di Garda: ...

Sub scomparso nel lago di Garda : ricerche senza esito : Stanno proseguendo da questa notte a Limone sul Garda, nel Brescisno, le ricerche di un sub polacco di 50 anni che non è più riemerso dalle acque del Lago di Garda in un tratto dove la profondità raggiunge anche i trecento metri. Pare che il sub inseguisse un record personale e per questo aveva deciso di immergersi. L'articolo Sub scomparso nel Lago di Garda: ricerche senza esito sembra essere il primo su Meteo Web.

Tenta di battere un record di profondità : sub disperso nel lago di Garda : Limone del Garda , Brescia, , 14 ottobre 2018 - Un sub polacco è disperso nel lago di Garda dove si era immerso per Tentare di battere un record di profondità. Partito dalla spiaggia del campeggio ...

Sub disperso nel lago di Garda : tentava il record di profondità : Continuano le ricerche dell'uomo, un polacco che puntava al primato dell'immersione con bombole a oltre 300 metri

lago di Garda : tenta di battere record di profondità - sub disperso : Un sub polacco, nel tentativo di battere un record di profondità, è disperso nel Lago di Garda: è partito nella serata di ieri dalla spiaggia del campeggio Garda a Limone (Brescia), ma non ha più fatto ritorno. Le ricerche proseguono dalla notte: sul posto i Vigili del Fuoco di Salò e di Riva del Garda, Guardia Costiera e Volontari del Garda che stanno perlustrando le acque del Benaco. L'articolo Lago di Garda: tenta di battere record di ...

Nel lago di Garda vive un mostro - e la BBC lo sta cercando

Il lago di Garda sotto i riflettori del Festival : «L'iniziativa», prosegue, «ha il merito di far conoscere ai giovani una scienza che ultimamente è un po' trascurata e poco studiata nelle scuole. Invece, conoscere la geografia ha grande valore, ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Italia in ritiro sulla sponda nord del lago di Garda : La marcia di avvicinamento dell’Italia ai Mondiali 2018 passerà anche dal Trentino. Gli azzurri di Davide Cassani hanno scelto la sponda nord del Lago di Garda, dal 24 al 27 settembre, per svolgere il loro ritiro in vista della kermesse iridata di Innsbruck. In particolare, il luogo prescelto è Torbole sul Garda. Al momento gli azzurri convocati sono undici, ma uno sarà tagliato dopo il raduno di Torbole: saranno in otto ad affrontare la ...

Vela – Weekend ricco di successi per il Circolo Gargnano-lago di Garda : Cv Gargnano, con Yacht Club Cortina organizza e vince tutto nei Melges 24 Week end ricco di successi per il Circolo Vela Gargnano-Lago di Garda. Nemmeno il tempo di fermasi a gustare la bella Centomiglia dell’8-9 settembre, regata che tagliando i 68 anni si conferma la più longeva di tutto il panorama nazionale, ed ecco arrivare la buona organizzazione del Campionato Italiano del Monotipo Ufetto 22, più, nelle stesse giornate, due ...

Bardolino - cade nel lago di Garda di notte e muore/ Ultime notizie - la vittima era in vacanza con la famiglia : Bardolino, cade nel Lago di Garda di notte e muore. Ultime notizie, la vittima, un anziano di 71 anni, era in vacanza con la famiglia: inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:51:00 GMT)

Vacanza finisce in tragedia - 71enne cade nel lago di Garda e annega : Vacanza finisce in tragedia, 71enne cade nel Lago di Garda e annega L'incidente a Bardolino (Verona) dove l'uomo stava trascorrendo le sue vacanze. Inutile l'intervento della guardia costiera e dei sanitari del Suem 118 Parole chiave: ...