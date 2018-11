Il giorno della vittoria nascosto Così l' esercito prepara la parata

Saluzzo - il mondo pittorico di Bolla e quello letterario di Giovanni Tesio si incontrano nel giorno della chiusura della mostra : Rituali rimemorati di un mondo piccolo, mondo finito, che tuttavia continua a pulsare e a pretendere un'attenzione che qui si traduce in una scrittura di lingua chiara e minuziosa. Attraverso la ...

Senise sarà 'Capitale della Cultura per un giorno' : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca SMAU, APPUNTAMENTO POSITIVO PER 10 START UP E AZIENDE LUCANE 3 giorni ago ASCOLTA ...

L’Uomo del giorno : Alfio Basile - per due volte allenatore della nazionale Argentina : Alfio Basile è nato a Bahía Blanca, il 1º novembre 1943, è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino. Da calciatore ha vinto 2 campionati argentini (1966 e il Metropolitano 1973), 1 Libertadores (1967) e 1 Intercontinentale (1967). Tra il 1967 e il 1973 è stato convocato dalla nazionale Argentina. Nel 1975 inizia la carriera d’allenatore. In quasi quarant’anni da tecnico, ha allenato 14 squadre differenti e la ...

Festival della Scienza prolungato di un giorno per le scuole : Genova - A causa delle ripetute allerte meteo il Festival della Scienza prolungherà di un giorno il programma degli eventi dedicati alle scuole. Lunedì 5 novembre oltre 50 tra mostre e laboratori in oltre 12 location del Festival rimarranno aperti. L'elenco sarà ...

Tutelare risparmio privato ed equilibrio conti pubblici. Il richiamo di Mattarella nel giorno della manovra alle Camere : Sergio Mattarella richiama tutti all'equilibrio dei bilanci pubblici - come richiamato dalla Costituzione - alla tutela del risparmio delle famiglie italiane. Il presidente della Repubblica ha inviato un telegramma in occasione della Giornata Mondiale del risparmio."I risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso, unito all'equilibrio dei bilanci pubblici - espressamente ...

Desirée Mariottini - ogni giorno un nuovo dettaglio agghiacciante sulla morte della 16enne : erano lì in dieci - nessuno mosse un dito : LA MAMMA DI PAMELA - La mamma di Pamela Mastropietro, altra vittima di un atroce delitto, ha dedicato una lettera aperta ai genitori di Desirée , sui quali la cronaca ha acceso i riflettori, , come ...

Volley – L’Italia femminile al Quirinale - l’orgoglio del presidente della Federvolley Cattaneo : “è un giorno speciale” : Il presidente della FederVolley Pietro Bruno Cattaneo orgoglioso della Nazionale italiana femminile per lo splendido argento ai Mondiali 2018 “Questo è un giorno speciale, una occasione straordinaria per tutto il mondo della pallavolo. Il presidente della Repubblica ha aperto le porte del Quirinale a queste ragazze che hanno fatto innamorare un Paese intero. Queste sensazioni rimarranno per sempre impresse nei nostri cuori: ci avete ...

L’Uomo del giorno - El Shaarawy : talento della Roma - soprannominato “Il Faraone” : Stephan El Shaarawy è nato a Savona, il 27 ottobre 1992, è un calciatore italiano di origini egiziane, attaccante della Roma e della nazionale italiana. Per le sue origini egiziane è soprannominato “Il Faraone”. Suo padre, egiziano, si è trasferito a Savona nel 1982, mentre sua madre è italiana e possiede la cittadinanza svizzera. talento precoce, El Shaarawy è un giocatore di classe e dispone di qualità atletiche notevoli, ...

Musica - è di Elisa il brano più trasmesso dalle radio italiane nel giorno della pubblicazione del suo nuovo album : C’è una nuova numero 1 nella classifica settimanale dei brani più trasmessi dalle radio ed è Se piovesse il tuo nome, nuovo singolo di Elisa tratto dall’album uscito in tutti i negozi di dischi e in tutti gli stores digitali proprio oggi intitolato Diari aperti. Elisa spodesta alla numero 1 i Thegiornalisti, freschi di inizio tour, con New York, che devono accontentarsi della seconda piazza, mentre al numero 3 troviamo quello che è ancora una ...

Gli occhi della Lega su Roma. Giulia Bongiorno : "Servono più regole e legalità - basta degrado" : Giulia Bongiorno, ministro leghista della Pubblica amministrazione, vede un'amministrazione targata Lega nel futuro di Roma. "Io - spiega Bongiorno intervistata da 'La Stampa' - sono palermitana, se in passato mi avessero proposto una partecipazione alla Lega Nord avrei risposto di no"."A queste elezioni mi sono candidata invece con la nuova Lega: condivido pienamente la necessità di regole, rigore e Legalità. Questo tipo di Lega ...

Piazza Affari sovrasta l'Europa nel giorno della BCE : Piazza Affari amplia i guadagni a metà giornata, sovrastando le borse europee . Dopo un avvio sottotono, a a causa dei forti ribassi registrati ieri, 24 ottobre da Wall Street e la brutta giornata di ...

Un Talento al giorno : Riccardo Sottil - altro talento della Fiorentina : Riccardo Sottil ha indossato le maglie del Genoa e del Torino prima di passare alla Fiorentina. Agilità, capacità di attaccare la profondità, abilità nell’affrontare l’uno contro uno, fanno di Sottil un talento puro. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Un talento al Giorno: Riccardo Sottil, altro talento della Fiorentina ...

L’Uomo del giorno : Federico Chiesa - grande talento della Fiorentina : Federico Chiesa è nato a Genova il 25 ottobre 1997, figlio di Enrico, ex calciatore degli anni 90′, è considerato tra i giovani più promettenti della sua generazione, gioca come ala sinistra ed è abile nell’accentrarsi sul piede destro e tirare da fuori area. Può anche ricoprire il ruolo di ala destra. Dispone inoltre di discrete capacità in fase di copertura difensiva, nonché di un dribbling rapido e di un ottimo scatto, che ...

L’Uomo del giorno : Wayne Rooney - è il primatista di reti con la maglia della Nazionale inglese : Wayne Mark Rooney è nato a Liverpool, il 24 ottobre 1985, è un calciatore inglese, attaccante del D.C. United. È il primatista di reti (53) con la maglia della Nazionale inglese, con la quale ha giocato 3 Mondiali (2006, 2010 e 2014) e 3 Europei (2004, 2012 e 2016). Con il Manchester Utd, di cui è il miglior marcatore della storia considerando tutte le competizioni ufficiali, ha vinto 5 campionati, 3 Coppe di Lega, 6 Community Shield, una ...