agi

: RT @Agenzia_Italia: Il ballo tra procure dell'inchiesta su #Salvini per la nave #Diciotti - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Il ballo tra procure dell'inchiesta su #Salvini per la nave #Diciotti - MariaCabadas : RT @Agenzia_Italia: Il ballo tra procure dell'inchiesta su #Salvini per la nave #Diciotti - contribuenti : Il ballo tra procure dell'inchiesta su Salvini per la nave Diciotti -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Un giro vorticoso di. Il casoha 'ballato' per mesi, tra Agrigento, Palermo e Catania. L'aperta in un caldissimo agosto siciliano dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, salito a bordo del pattugliatorea Guardia costiera ormeggiata nel porto etneo, per una clamorosa ispezione con mascherina, guanti e calzari usa e getta, aveva avuto il suo culmine il 25 agosto con l'iscrizione del ministro'Interno, Matteo, nel registro degli indagati per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Il 5 settembre il fascicolo era stato spedito alla procura di Palermo perché lo girasse al Tribunale dei ministri; cosa avvenuta due giorni dopo, con l'ufficio guidato da Francesco Lo Voi che contestava il reato di sequestro di persona aggravato dalla presenza di minori. Il collegio il 18 ...