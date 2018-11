Il 4 novembre non è una festa

"Il tempo da paura non è finito : pioverà fino al 7 novembre". Le previsioni di Giuliacci : "fino al 7 novembre avremo tempo piovoso con rischi elevati sulle regioni tirreniche e settentrionali. Questo tempo da paura non è finito". Mario Giuliacci è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00. Il meteorologo ha parlato del meteo nei prossimi giorni, ha ricordato i suoi esordi e di quelle volte in cui ...

Pesaro - 8 sagre da non perdere a novembre 2018 : Il 17 e 18 novembre Talamello , PU, ospiterà la sagra del celebre formaggio conosciuto in tutto il mondo per il suo sapore e per il suo metodo di stagionatura. Misto, a base di latte di pecora e ...

Intervista a Conte : «L’Italia rallenta non per colpa nostra» Ma è pronta la procedura Ue : il verdetto il 21 novembre : Il premier: attribuirci la colpa dei dati di questo periodo è irragionevole. A Bruxelles dimostreremo la bontà di un’azione di crescita: ho fiducia nel dialogo»

Uomini e donne - perché Maria De Filippi non va in onda oggi 1 novembre : cosa c'è al suo posto : I telespettatori di Uomini e donne di Maria De Filippi dovranno aspettare prima di vedere che cosa è successo al Trono Classico. Le vicende nelle esterne tra Teresa, Lorenzo e Luigi saranno trasmesse ...

4 novembre - il video celebrativo di Giorgia Meloni tra Grande guerra e sovranismo : “Oggi come ieri non passa lo straniero” : “100 anni fa vincemmo la Prima guerra Mondiale. I nostri Eroi ci fecero liberi e sovrani. 100 anni dopo ricordiamo il loro sacrificio combattendo la stessa battaglia contro i nuovi invasori”. Così Giorgia Meloni su Facebook accompagna il video celebrativo realizzato per l’occasione, accompagnato dall’hashtag nonpassalostraniero. “Siamo una nazione unita e sovrana – ha detto Meloni – grazie al sacrificio ...

Importanti problemi ING Direct e Conto Arancio oggi 1 novembre : non funziona area personale : Inizio novembre con problemi ING Direct e Conto Arancio. Il primo giorno del mese si apre con il servizio online che non funziona a dovere e di fatti i correntisti non riescono ad accedere alla loro area personale per verificare lo stato dei loro risparmi, magari effettuare qualche operazione di pagamento di qualsiasi tipo. Non è la prima volta che accade negli ultimi giorni, anzi sarebbe meglio dire ore: solo il 29 ottobre, avevamo esaminato ...

Manovra in Aula a fine novembre : salta l'aumento dei fondi famiglia. Tagli dell'80% alle Regioni che non ridurranno i vitalizi : A dimostrazione della serrata trattativa sul tema, nella bozza campeggia evidenziata in giallo, insieme al titolo dell'articolo, la dicitura 'in attesa di valutazione politica'. Testualmente l'...

novembre 2018 - tutti i concerti da non perdere : Novembre significa freddo autunnale, ma nei club e nei palazzetti si trova facile conforto grazie alla ricca agenda dei concerti del mese. Ci sono date uniche da non perdere, come quella di Kylie Minogue e degli Editors, ma anche degli Slayer, dei Prodigy e dei 5 Seconds of Summer. Tra gli artisti internazionali, suoneranno in giro per lo stivale anche i Morcheeba, Cat Power, Bryan Adms, Vegas Jones, Tom Walker e la costola autorizzata dei Dire ...

L’Amica Geniale non va in onda : la serie slitta a novembre : Chi si aspettava di vedere questa sera la prima puntata della prima stagione de L'Amica Geniale rimarrà deluso. La serie tv nata proprio dalla quadrilogia di Elena Ferrante presto sarà in tv grazie ad una co-produzione internazionale che ha permesso ai personaggi nati dalla fantasia della misteriosa scrittrice di varcare già i confini italiani. Rimane il fatto, però, che L'Amica Geniale non va in onda oggi, 30 ottobre, e nemmeno la prossima ...

Dopo Matera il 'Concerto per Fadiesis' approda il 4 novembre a Pordenone : Nel 1991 è prescelto quale unico rappresentante italiano alla Coppa del Mondo C.I.A.- I.M.C dell'Unesco. Nel 1993 viene invitato a partecipare, in rappresentanza per l'Italia, al 43° trofeo Mondiale ...

Uomini e Donne : il primo e il 2 novembre 2018 non andrà in onda - ecco perché : Anticipazioni Uomini e Donne: il primo e il 2 Novembre 2018 non andrà in onda, ecco perché Notizia dell’ultimissimo minuto, pausa in arrivo per Uomini e Donne. Più precisamente a non andare in onda... L'articolo Uomini e Donne: il primo e il 2 Novembre 2018 non andrà in onda, ecco perché proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

