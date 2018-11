Hyundai i30 Fastback N Line | la sportività in 140 cavalli

Hyundai Experience : il 10 e 11 novembre in pista a Vairano con la Nuova i30N : L’appuntamento sul circuito di Quattroruote presenta l’occasione unica di testare in pista il primo modello Hyundai ad alte...

Nuova Hyundai i30 Fastback N : anteprima con viaggio record : La Nuova Hyundai i30 Fastback N ha fatto il suo debutto in anteprima mondiale a pochi giorni dalla sua presentazione ufficiale. Il 26 settembre i piloti del team Hyundai Motorsport Gabriele Tarquini e Thierry Neuville sono infatti stati protagonisti di una sfida per raggiungere un nuovo record, in un viaggio da Roma a Parigi. I due piloti […] L'articolo Nuova Hyundai i30 Fastback N: anteprima con viaggio record sembra ...

Hyundai - Con la i30 N Option punta sulle personalizzazioni : Accanto alle novità già annunciate, la Hyundai ha portato allo stand del Salone di Parigi una nuova showcar sviluppata sulla base della i30 N. Battezzata i30 N Option, è stata concepita con lobiettivo di ampliare le possibilità di personalizzazione di quel modello in una direzione più esclusiva, ampliando lofferta di dettagli estetici per la carrozzeria e per labitacolo. La gamma N trae ispirazione dal mondo delle competizioni nel quale i ...

Hyundai al Salone di Parigi con i30 Fastback N : Parigi, 1 ott., askanews, - Al Salone di Parigi 2018, Hyundai presenterà i suoi ultimi modelli e iniziative presso lo 'Hyundai Motor Studio Paris', uno spazio espositivo caratterizzato da tre diverse ...

Hyundai i30 Fastback N scrive la storia con un nuovo record [FOTO e VIDEO] : Gabriele Tarquini e Thierry Neuville hanno testato la nuova i30 Fastback N fino al limite nella “Roma-Parigi” più veloce di sempre La Nuova Hyundai i30 Fastback N ha tagliato il traguardo di un viaggio da record nella “Roma-Parigi” più veloce di sempre, A pochi giorni dall’anteprima mondiale al Salone di Parigi. I due piloti Hyundai Motorsport Gabriele Tarquini e Thierry Neuville hanno infatti stabilito un nuovo primato mondiale a bordo ...