Huawei Mate 20 Pro | migliori cover e pellicole di vetro

Huawei Mate 20 Pro da record. Superati del 40% i pre-ordini di P20 Pro in Europa : Sono trascorse appena due settimane da quando Huawei ha aperto il sipario sulla nuova linea di dispositivi Mate 20. Si tratta di un vero e proprio concentrato di tecnologia che raccoglie il meglio disponibile nel settore mobile per offrire agli utenti una esperienza di qualità sotto ogni punto di vista. Negli ultimi anni Huawei è riuscita a crescere in maniera importante anche in Europa, riuscendo a registrare vari record, soprattutto con la ...

Huawei Mate 20 Pro : la videorecensione : Si tratta del primo SoC commerciale al mondo prodotto con processo da 7 nm della T aiwan Semiconductor Manufacturer Company, TSMC, . Fra le altre caratteristiche, scheda tecnica completa qui , ...

Huawei Mate 20 : migliori cover e pellicole di vetro : Huawei Mate 20 ha caratteristiche simili al fratello maggiore Mate 20 Pro, tra queste il processore Kirin 980 con tecnologia a 7 nanometri, che garantisce prestazioni sempre al top e un’autonomia da capogiro. Le tre leggi di più...

Huawei Mate 9 no-brand riceve le patch di Ottobre : Huawei Mate 9, il top di gamma della serie Mate del 2016, sta ricevendo, nella sua variante no-brand, l’aggiornamento targato MHA-L29 8.0.0.376(C432). L’update non introduce alcuna nuova funzione o miglioria di sorta, ma porta con sé le leggi di più...

Huawei Mate 20 Pro - la recensione di GQ : 5 caratteristiche spaziali che ti cambieranno la vita : Con il suo design snello, le sue forme affusolate e quei bordi stondati, Mate 20 Pro, il nuovo flagship di Huawei, si propone già a prima vista come l’erede non tanto del Mate 10 Pro, ma del super smartphone che l’azienda di Shenzhen ha realizzato questa primavera in collaborazione con Porsche Design, il Mate RS. Anche in quel modello c’erano il riconoscimento dell’impronta direttamente sullo schermo – ora molto più veloce – e ...

Da brividi il nuovo volantino Mediaworld? Prezzo a rate Huawei Mate 20 Lite - P20 Lite e iPhone XS : Il nuovo volantino Mediaworld è pronto ad entrare in vigore tra pochissimo, in occasione di domani 31 ottobre per la festa di Halloween. Il Prezzo a rate del Huawei Mate 20 Lite e dell'iPhone XS, come quello "per intero" del Huawei P20 Lite saranno protagonisti di questo approfondimento sulle promozioni della catena di elettronica, sia online che in negozio. Tutte le offerte del volantino Mediaworld valido da domani saranno attive fino al ...

Huawei Mate 20 Pro si aggiorna con novità al comparto fotografico : Il nuovissimo smartphone dell’azienda cinese, Huawei Mate 20 Pro sta ricevendo in queste ore in Italia un nuovo aggiornamento software. Si tratta delle versione EMUI 9.0.0.122 dal peso di 370 MegaByte, che porta con sé leggi di più...

Samsung Galaxy A3 (2017) - ASUS ZenFone 5 - ASUS ZenFone 5Z e Huawei Mate 9 ricevono le patch di sicurezza di ottobre : Samsung, ASUS e Huawei hanno cominciato a rilasciare, seppur in evidente (ma giustificabile) ritardo, le patch di sicurezza di ottobre 2018 rispettivamente per Samsung Galaxy A3 (2017), ASUS ZenFone 5, ASUS ZenFone 5Z e Huawei Mate 9. L'articolo Samsung Galaxy A3 (2017), ASUS ZenFone 5, ASUS ZenFone 5Z e Huawei Mate 9 ricevono le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Recensione Huawei Mate 20 Pro : fotografie in notturna eccezionali - ma la ripresa video con poca luce è sottotono. In Italia a 1.099 euro. : Il Mate 20 Pro è il miglior smartphone per scattare fotografie, soprattutto in notturna. Huawei ha realizzato un ottimo prodotto, in grado di giocarsela alla pari con i diretti concorrenti Galaxy Note 9 e iPhone XS Max, ma anche di superarli nella resa fotografica e nell’autonomia. Arriva in Italia a 1.099 euro, e il prezzo di listino è probabilmente il punto debole più grande di un prodotto che, dopo due settimane di utilizzo, ha mostrato ...

Irruzione italiana su Huawei Mate 9 dell’aggiornamento B376 - l’ultimo di ottobre : Non perde tempo l'azienda cinese con l'intramontabile Huawei Mate 9, il cui modello no brand Italia è riuscito addirittura ad agguantare l'aggiornamento contraddistinto dall'ultima patch di ottobre (benché sia ormai questione di giorni prima che Google rilasci la successiva di novembre, solitamente per il primo lunedì del mese, e quindi nel giro di una settimana o poco più). Si tratta, nel caso specifico, di un pacchetto OTA dal peso di ...

Disponibili le rate TIM per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : le condizioni : Oggi ci concentreremo sulle offerte a rate di TIM per portarsi a casa i nuovi Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro (dopo avervi parlato qui di quelle riservate ai clienti Wind e 3 Italia), venuti alla luce lo scorso 16 ottobre, e che molto stanno facendo parlare di sé. Partiamo subito col dirvi che l'unica opzione di pagamento disponibile al momento è quella con carta di credito, tenete la cosa ben a mente prima di presentarvi in negozio. Detto ...