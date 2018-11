HTGAWM 5×06 recensione | bene e male in una lotta continua

ilnotiziangolo

(Di sabato 3 novembre 2018)5×06– Il sesto episodio della serie tv thriller è andato in onda sulla ABC giovedì, 2 novembre 2018. “We Can Find Him” ci racconta le molteplici versioni di Julie, la sorella di Bonnie e svela parte del mistero. Ancora una volta la nostradi5×06 contiene spoiler: non proseguire se non hai ancora visto la puntata.5×06 sinossi in breve Nel futuro, Miller chiede a Bonnie di raggiungerlo nel parcheggio. Nel presente, Annalise scopre che la governatrice vuole offrirle un lavoro all’interno della sua amministrazione. Intanto, Connor e Oliver incontrano le rispettive madri, che hanno da ridire sulla location scelta per le nozze. Oliver deciderà di dire la verità a Joanna riguardo alla sua sieropositività. Bonnie invece scopre da Julie mezze verità fino a che non ottiene le risposte che cerca: suo figlio è vivo ...