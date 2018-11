HITMAN 2 si mostra nel Trailer di lancio

HITMAN 2 : Il nuovo Trailer ci mostra le nuove destinazioni dell’Agente 47 : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive pubblicano oggi un nuovo Trailer cinematico di HITMAN 2 intitolato L’intoccabile, che consente di osservare in maniera più approfondita l’uomo conosciuto come Agente 47 e dare un primo sguardo a molte esotiche ambientazioni che i giocatori saranno in grado di esplorare quando il gioco sarà lanciato il 13 novembre. HITMAN 2 si mostra in un nuovo ...

HITMAN 2 si mostra nel nuovo Trailer “I ferri del mestiere” : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive pubblicano oggi il terzo video della serie “Fai come HITMAN” di HITMAN 2, “I ferri del mestiere”. In HITMAN 2 il percorso per eliminare un obbiettivo è ricco di diversi strumenti per svolgere il lavoro in modo efficiente. nuovo Trailer per HITMAN 2 Che si tratti di cellulari che esplodono a distanza, diversivi sonori, taser di ...

HITMAN 2 : La giungla colombiana si mostra in un Trailer : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO hanno presentato il Trailer “Colombia “di HITMAN 2, che offre uno sguardo più ravvicinato sulla cupa e pericolosa ambientazione della giungla recentemente svelata e in arrivo su HITMAN 2. Nuovo Trailer per HITMAN 2 Il video mostra l’ambiente esotico e ultra dettagliato di Santa Fortuna con la sua vegetazione lussureggiante, i pericoli ...

HITMAN 2 ci trasporterà nella giungla colombiana : un video ci mostra la minacciosa nuova ambientazione : All'EGX2018, Warner Bros ha presentato la nuova ambientazione della giungla colombiana che è sarà presente in Hitman 2. Secondo gli sviluppatori, questo nuovo setting metterà i giocatori direttamente nel cuore di una foresta pluviale sudamericana oscura e pericolosa, fornendo all'Agente 47 modi diversi per svolgere le sue missioni.Come segnala DSOGaming, la Colombia promette di offrire un'esperienza di gioco unica con percorsi multipli da ...

HITMAN 2 torna a mostrarsi in un lungo video gameplay : Hitman 2, l'imminente sequel dell'apprezzato gioco del 2016, offrirà ai giocatori una formula ormai ben conosciuta ma che sarà ulteriormente arricchita. I livelli saranno più grandi, ci saranno più strumenti e possibilità.Come segnala Gamingbolt, DualShockers ha pubblicato un nuovo video di Hitman 2 in cui vengono mostrati circa 40 minuti di gioco, tutti provenienti dal livello ambientato a Miami. Se volete saperne di più sul nuovo gioco ...

HITMAN 2 : il nuovo trailer ci mostra come pensare da assassino : Warner Bros. Interactive Entertainment w IO Interactive pubblicano oggi il nuovo video della serie "Fai come Hitman" (La mentalità dell'assassino'). Quest'ultimo video mostra ai giocatori come pensare da assassino insegnando l'arte dell'infiltrazione silenziosa al fine di evitare di essere scoperti. Utilizzando la mini mappa e la nuova opzione Picture-in-Picture i giocatori possono tenere traccia delle vittime in tempo reale, tenere d'occhio i ...