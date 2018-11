Halloween choc La mamma guarda le caramelle del bimbo | scoperta agghiacciante La serata

caffeinamagazine

: CHOC NEL #BAIANESE Profanata tomba nella notte di #Halloween E' giallo - ilgiornalelocal : CHOC NEL #BAIANESE Profanata tomba nella notte di #Halloween E' giallo - zazoomnews : Halloween finisce male: il retroscena choc della Monsè fa ridere Basile. Ed è lite furiosa con Silvia Provvedi -… - zazoomblog : Halloween finisce male: il retroscena choc di Maria Monsè fa ridere Basile. E Silvia Provvedi sbatte la porta -… -

(Di venerdì 2 novembre 2018)è finito e con esso anche la sempre più diffusa pratica del “dolcetto o scherzetto”. Tanti i bambini infatti che nelladel 31 ottobre hanno bussato alle porte dei vicini di casa per chiedere dolciumi, bambini mascherati perlopiù innocui che di certo non avevano nessuna intenzione di fare qualche fastidiosa marachella. Ma quello che è successo a Newcastle, Inghilterra, è senza dubbio uno dei fatti più gravi successi negli ultimi anni. Uno scherzetto di pessimo gusto quello che hanno fatto alla figlia di Amy Dixon che nel suo bottino del “dolcetto o scherzetto” diha trovato anche delle pasticche di ecstasy. Quando la piccola è tornata a casa la donna ha preso il sacco delleper riporle, ma nel farlo ha notato qualcosa che non andava. Come riporta il Daily Mail, tra i colorati dolciumi ha trovato delle pasticche di droga: “Ho sempre detto ...