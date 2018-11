Hailee Steinfeld quiz | quanto conosci la host degli MTV EMA 2018?

Hailee Steinfeld : 7 curiosità che (forse) non sapevi sulla host degli MTV EMA 2018 : Domenica 4 novembre sarà la padrona di casa degli EMAs The post Hailee Steinfeld: 7 curiosità che (forse) non sapevi sulla host degli MTV EMA 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Hailee Steinfeld : pochi giorni prima degli MTV EMA pubblica il nuovo singolo “Back to Life” : Ascoltalo qui! The post Hailee Steinfeld: pochi giorni prima degli MTV EMA pubblica il nuovo singolo “Back to Life” appeared first on News Mtv Italia.

Hailee Steinfeld ha spiegato com’è da innamorata e ti scioglierai per quanto è romantica : Leggi tra le righe "Niall Horan" The post Hailee Steinfeld ha spiegato com’è da innamorata e ti scioglierai per quanto è romantica appeared first on News Mtv Italia.