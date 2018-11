Ha qualcosa da dichiarare? L’Intelligenza Artificiale sarà a guardia delle frontiere

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 novembre 2018) L’intelligenzapotrebbe aiutare i controlli alleesterne dell’Unione Europea. Un progetto finanziato dall’UE sta mettendo a punto un’intelligenzaper capire se i viaggiatori mentono durante le dichiarazioni di prassi che si fanno in dogana. Una specie di macchina della verità, insomma, che smaschera i bugiardi analizzando le micro-espressioni sul loro volto. Per ora il computer partecipa a un test della durata di sei mesi ai confini di Ungheria, Grecia e Lettonia. Per preparare il terreno a questa fase, i ricercatori hanno dedicato molto tempo a osservare che cosa accade alle, e a farsi descrivere dalla Polizia di Frontiera quali problemi riscontrano e quali sono le bugie più diffuse. Foto: Depositphotos Il risultato è la tecnologia frutto del progetto iBorderControl AI, che coinvolge un sistema di intelligenza ...