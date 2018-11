Guerra Lega a spazzacorrotti | emendamenti contro M5s e Rousseau

Laveno Mombello - la Lega alla 'Guerra del Gazebo'. Dal comune : 'Solo un problema tecnico' : ... sta sistematicamente operando sull'intero territorio nazionale secondo le direttive che ha dichiarato più volte di voler fermare la Lega costi quel che costi? Tattica politica pessima e ...

Francesca Barra/ Video - attacca la Lega - difende rapper rom di 9 anni e rivela : “Guerra tra poveri colpa Pd” : Francesca Barra, Video Mattino 5: attacco alla Lega e poi la confessione, “Pd artefice della guerra tra poveri”. Solo qualche mese fa era candidata con i dem in Basilicata...(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:49:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - Guerra di cifre. Lega : otto miliardi. Di Maio : sono 10 : 'Nella manovra ci saranno 16 miliardi per i due interventi principali, Reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche l'aumento delle pensioni di ...

Giornata Internazionale della Pace : lo 'sporco' legame tra Guerra - distruzione dell'ambiente e specismo - : Insieme all 'equipe dell'Unep , i governi di Russia e Slovacchia e varie ong come Greenpeace , il Wwf, l'Iucn , Unione per la conservazione del mondo, , la Croce Verde Internazionale e il Centro ...

Toninelli : "Pronto decreto Genova". Rischio Guerra legale : "Il decreto è pronto, sarà in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore", dice il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, annunciando il passaggio con cui il provvedimento entrerà in vigore, sebbene suscettibile di modifiche in Parlamento durante la fase di conversione in legge.Ma in ambienti parlamentari si ragiona sul fatto che il testo sulla ricostruzione del ponte di Genova non sarebbe stato ancora inviato al ...

Ora Matteo Salvini e la Lega vanno alla Guerra anche contro la cannabis light : Con una circolare resa pubblica in questi giorni, il ministro dell'Interno indica alle forze di polizia come agire per contrastare la diffusione della cannabis light e propone un'interpretazione repressiva della legge in vigore. Si prospetta uno scenario di grande incertezza per i commercianti e gli operatori del settore, che rischiano accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che il sequestro della merce.Continua a leggere

Renzi : "Il governo Lega-M5s? A sinistra hanno fatto la Guerra al Matteo sbagliato" : L'ex segretario non sotterra l'ascia di guerra e accusa i compagni di partito: "Basta con il fuoco amico. Ora basta...

11 settembre : Marcato (Lega) - Guerra ancora in atto - non dobbiamo mollare : Padova, 11 set. (AdnKronos) - “A 17 anni dall’attentato alle Torri Gemelle la lotta al terrorismo non è una guerra consegnata alla storia, ma purtroppo è ancora in atto e tutte le istituzioni, prima tra tutte l’Unione Europea, hanno il dovere di mantenere la schiena dritta, di contrastare ogni minac