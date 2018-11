sport.tiscali

Guardiola: De Bruyne tornerà come prima Allenatore: 'Non potevamo fare nulla per prevenire l'incidente'

(Di venerdì 2 novembre 2018) ANSA, - ROMA, 2 NOV - "Non potevamo far nulla per prevenire l'incidente: il calcio, si sa, è fatto anche di queste cose. Kevin , De, si è fatto male in una partita particolarmente dinamica, ...