Gruppo Hyundai - Pannelli solari per ricaricare le future elettrificate

(Di venerdì 2 novembre 2018)e Kia hanno annunciato i piani per introdurre la tecnologia di ricarica solare sui veicoli del. Iche generano energia elettrica saranno incorporati nel tetto o nel cofano dei veicoli e supporteranno veicoli a combustione interna, ibridi ed elettrici con maggiore energia elettrica, aumentando l'efficienza e l'autonomia. La tecnologia di ricarica solare è stata sviluppata per supportare la principale fonte di energia del veicolo, migliorando il chilometraggio e riducendo le emissioni di CO2. Può caricare batterie non solo di veicoli eco-compatibili, inclusi veicoli elettrici e ibridi, ma anche di veicoli a combustione interna (ICE), migliorandone l'efficienza.Tre sistemi. IlMotor sta sviluppando tre tipi di sistemi di ricarica per il tetto solare: il sistema di tetto solare in silicio di prima generazione, il sistema solare ...