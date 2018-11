GRIP | Combat Racing - recensione

eurogamer

(Di venerdì 2 novembre 2018) Probabilmente alcuni di voi ricorderanno Rollcage, titolo che ha visto la luce nel lontano 1999 sulla prima cara vecchia PlayStation e su PC. All'epoca Psygnosis produsse quello che per molti era il Wipeout su ruote, altra produzione di successo della software house britannica, una somiglianza abbastanza ficcante, data la velocità pazzesca e la particolarità dei circuiti che offriva Rollcage. Quasi vent'anni dopo Caged Element e Wired Productions hanno sfornato, una sorta di Mario Kart cattivo e spigoloso, dotato di un'ambientazione futuristica originale. I ventidue tracciati in, infatti, sono situati su quattro diversi pianeti esotici che presentano particolari caratteristiche di terreno e architettura.Il titolo riprende da Rollcage la filosofia quasi escheriana di concepire gli spazi nei tracciati. Le vetture disponibili sono in grado, grazie alla velocità ...