Grimjank | tornano i vampiri modenesi di Claudio Vergnani

(Di venerdì 2 novembre 2018)è un autore emerso nel sottobosco della piccola e media editoria, quella i cui titoli compaiono spesso in rete, sui blog e sui forum degli appassionati di letteratura, un tipo di editoria che batte molto la strada del fantasy, della fantascienza e dell’horror e ritroviamo tra gli stand di festival come Stranimondi, recentemente svoltasi a Milano. I romanzi dihanno titoli che possono divertire come ispirare diffidenza, A volte si muore, Per ironia della morte, I vivi, i morti e gli altri. Ma basta aprire una pagina a caso per capire che ci troviamo in presenza di un autore che appaga tutte le aspettative di chi ama l’horror. La sua è una prosa dal taglio netto, concreto che dà corpo a storie veraci con derive pulp, che ritroviamo in autori americani come Lansdale, Gischler. Di suo,ci mette la terra in cui è nato e cresciuto, l’Emilia, più nello ...