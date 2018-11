Grande Guerra : Veneto - Donazzan a conclusione celebrazioni del Centenario (3) : (AdnKronos) - Domenica 4 novembre, anniversario della Vittoria e festa dell’unità nazionale e delle Forze armate, l’assessore Donazzan parteciperà alla messa in suffragio dei caduti in Duomo a Vicenza, presieduta dal vescovo mons. Beniamino Pizziol, e alla successiva cerimonia in onore ai caduti in

Grande Guerra : Veneto - Donazzan a conclusione celebrazioni del Centenario (2) : (AdnKronos) - Oggi l’assessore salirà al Sacrario militare di Cima Grappa, che custodisce i resti di 22.950 soldati, italiani, austriaci e ungheresi, dove parteciperà alla messa di suffragio, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni comunali di Bassano e di Crespano del Grappa. E parteciperà

Grande Guerra : Ciambetti domani a Villa Giusti per 'Veneto Terra di Pace' : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, rappresenterà l’assemblea legislativa veneta alla cerimonia con cui verrà sottoscritto la dichiarazione del “Veneto Terra di Pace” come previsto dalla Legge regionale 35 del 25 ottobre 2018. “Il voto u

Grande Guerra : domani firma a Villa Giusti di Padova per 'Veneto terra di Pace' : Padova, 2 nov. (AdnKronos) - domani, sabato 3 novembre, alle ore 12,30, in Villa Giusti a Padova (località Mandria), sarà sottoscritto il documento che dichiara il Veneto “terra di Pace”. Insieme all’assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari ci sarà anche il Ministro per gli affari region

4 Novembre - il video celebrativo di Giorgia Meloni tra Grande Guerra e sovranismo : “Oggi come ieri non passa lo straniero” : “100 anni fa vincemmo la Prima guerra Mondiale. I nostri Eroi ci fecero liberi e sovrani. 100 anni dopo ricordiamo il loro sacrificio combattendo la stessa battaglia contro i nuovi invasori”. Così Giorgia Meloni su Facebook accompagna il video celebrativo realizzato per l’occasione, accompagnato dall’hashtag nonpassalostraniero. “Siamo una nazione unita e sovrana – ha detto Meloni – grazie al sacrificio ...

Grande Guerra : in scena le memorie del parroco di San Giovanni : Per ricordare i cento anni dalla fine Grande Guerra e i caduti del conflitto, tre eventi speciali a ingresso gratuito a Casarsa della Delizia e San Giovanni , che furono attraversate dal passaggio del ...

L'Ateneo di Bologna laurea ad honorem gli studenti caduti nella Grande guerra : La cerimonia con sedici famiglie discendenti, rintracciate in tutta Italia, a cui è stata consegnata la pergamena. Il rettore: "Oggi abbiamo ricongiunto i fili di una memoria interrotta"

Grande Guerra : il 4 novembre a Vicenza l'evento conclusivo celebrazioni Centenario (4) : (AdnKronos) - Altre iniziative. In occasione del Centenario della Grande Guerra, i negozi del centro storico (corso Palladio e corso Fogazzaro) esporranno, nelle loro vetrine, la bandiera tricolore. L'iniziativa è stata coordinata dal consigliere comunale Leonardo De Marzo in collaborazione con Tomm

Grande Guerra : il 4 novembre a Vicenza l'evento conclusivo celebrazioni Centenario (2) : (AdnKronos) - “Si tratta di una ricorrenza importante per Vicenza e per il territorio che nei prossimi giorni, a cento anni esatti dalla conclusione della prima Guerra mondiale, ricorderà, con vari eventi a carattere militare e civile, le vittime di un conflitto che ha segnato in modo significativo

Grande Guerra : il 4 novembre a Vicenza l'evento conclusivo celebrazioni Centenario (3) : (AdnKronos) - Programma. Le iniziative per la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate avranno inizio venerdì 2 novembre, alle 10, nella chiesa del Cimitero Maggiore, in viale Trieste: monsignor Agostino Marchetto, arcivescovo, celebrerà la Santa Messa in suffragio

FdI e il tricolore in Aula per la Grande Guerra. Fico : "Toglietelo subito" : Fratelli d"Italia ha srotolato in Aula il tricolore per ricordare la "fine del Risorgimento e l"inizio di quella che noi chiamiamo Patria". Per FdI, infatti, oè importante ricordare il centenario della fine della Grande Guerra. Subito il presidente Roberto Fico ha richiamato all"ordine i deputati, chiedendo ai commessi d"Aula di ritirare la bandiera, che "vi sarà riconsegnata al termine dei lavori", ha spiegato Fico avvertendo: "È il primo ...

Dureghello : importante contributo ebrei italiani a Grande Guerra : Roma,, askanews, - "Oggi abbiamo ricordati i caduti italiani di fede ebraica nella Prima Guerra Mondiale. Un contributo molto numeroso, molto importante di soldati che si sono sacrificati per la ...

Grande Guerra : cento anni fa a Villa Giusti la firma dell'armistizio (2) : (AdnKronos) - Nel documento, alla cui firma sono state invitate le Università venete, l’ANCI, i Comuni capoluogo di Provincia e la Conferenza Episcopale Triveneto, e che sarà inviato agli Stati che hanno combattuto nella prima Guerra mondiale, si “dichiara solennemente il Veneto ‘Terra di Pace’, per

Grande Guerra : cento anni fa a Villa Giusti la firma dell'armistizio : Venezia, 31 ott. (AdnKronos) - Sabato prossimo, 3 novembre, alle ore 12:30, a Villa Giusti, in località Mandria di Padova, dove esattamente cento anni fa venne firmato l’armistizio che pose fine alla prima Guerra mondiale, verrà sottoscritto un documento che dichiara il Veneto “Terra di Pace”, ai se