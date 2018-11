Grande Fratello Vip | puntata speciale | giovedì 8 novembre Il reality-show sfida ancora

Grande Fratello Vip - il rimorso di Jane Alexander dopo l'uscita di Elia : 'Ero alcolizzata e il mio ex...' : Ora che nella casa del Grande Fratello Vip non c'è più Elia Fongaro, Jane Alexander comincia a sentire sempre più forte il peso della solitudine, dopo che i due si sono legati in modo sempre più forte.

Grande Fratello Vip - Cecchi Paone contro Ela Weber : 'Perché dormi come un barbone?' : In attesa della puntata straordinaria del Grande Fratello Vip prevista per giovedì 8 novembre, si consuma un piccolo scontro tra Ela Weber e Alessandro Cecchi Paone a causa del lettino 'da barbone' ...

Grande Fratello VIP 2018 - il meglio del peggio di Francesco Monte : Amato e detestato, un piacione che non sfugge mai alle polemiche, ultimamente ne sta facendo incetta per delle dichiarazioni che hanno lasciato scossa l'opinione pubblica, nonostante ciò il suo carattere è forte, riuscendo a schivare le malelingue che da un anno a questa parte lo attanagliano.Parliamo di Francesco Monte e del percorso nel suo Grande Fratello VIP costellato di discussioni, un affetto speciale chiamato Giulia Salemi e ...

Grande Fratello Vip - Maria Monsè svela la figlia : 'Ha 13 anni e sui social...'. Il delirio : l'avete vista? : Potere del Grande Fratello Vip . Quando Maria Monsè , chiacchierando con i coinquilini, nomina la figlia 13enne Perla Maria citando il suo profilo Instagram , i numeri della baby star dei social in ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini svela il nome del possibile vincitore di questa edizione : ecco chi è : È partito il toto-nome per il vincitore di questa terza edizione del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini ha già le idee chiare a riguardo, tanto che si è lasciato sfuggire un’indiscrezione. Durante una puntata di Casa Signorini, il suo programma web, il direttore del settimanale Chi ha rivelato infatti che c‘è già un vincitore annunciato: “È ancora prematuro parlarne, ma in questo momento le quotazioni di Silvia ...

Grande Fratello - lo striscione contro i concorrenti : L'uscita di Elia dalla casa del Grande Fratello ha infastidito, e non poco, gli spettatori. L'ex velino, infatti, era molto amato e, soprattutto, il suo rapporto con Jane Alexander stava diventando ...

Grande Fratello Vip - Francesca Cipriani entrerà nella casa : il piano diabolico - chi vuole inguaiare : Da tempo Francesca Cipriani implora di entrare al Grande Fratello Vip e naturalmente la showgirl è stata accontentata. L'ex naufraga dell'Isola dei famosi sarà ospite della prossima puntata con Ilary ...

Grande Fratello Vip - dopo il bacio lesbo umiliano Francesco Monte : 'Schifo'? Il video che lo incastra : dopo che al Grande Fratello Vip, Silvia Salemi e Martina Hamdy si sono date un appassionato bacio durante un gioco, Francesco Monte si è fatto scappare un chiaro: "Che schifo". Ora l'ex tronista è finito alla sbarra, sospettato di essere sotto sotto un po' omofobo.--A fare da pm ci ha pensato Jane Alexander, che ha chiesto spiegazioni direttamente all'imputato Monte: "Quando tu ha detto quella roba, che i baci tra donne ti fanno schifo, ho ...

Grande Fratello Vip - Paolo Brosio preso in giro perché ha visto la Madonna : la regia stacca : Nella casa del Grande Fratello Vip fa irruzione all'improvviso Paolo Brosio. L'ex giornalista del Tg4 è stato evocato da Alessandro Cecchi Paone, mentre raccontava a Ivan Cattaneo di quando sono ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e il dramma dell'alcolismo : «Lui mi ha salvato...» : Jane Alexander e il dramma dell' alcolismo . L'attrice italo-inglese si racconta a cuore aperto ad Andrea Mainardi. Jane avrebbe rivelato di essere stata agli alcolisti anonimi per risolvere il suo ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte torna a parlare del caso omofobia e delle differenze tra nord e sud… : Francesco Monte proprio non ce la fa, oggi è tornato a mentire sul caso “omofobia” e come se non bastasse ha anche parlato nuovamente delle presunte differenze che secondo lui ci sono tra nord e... L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte torna a parlare del caso omofobia e delle differenze tra nord e sud… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini rivela : «Il grande favorito di questa edizione è...» : grande Fratello Vip , è partito il toto nomi per il vincitore della terza edizione del reality di Canale 5. Alfonso Signorini avrebbe già una sua idea su chi potrebbe salire sul gradino più alto del ...

Grande Fratello Vip 2018 - Alfonso Signorini rivela il nome del grande favorito : grande Fratello Vip , è partito il toto nomi per il vincitore della terza edizione del reality di Canale 5. Alfonso Signorini avrebbe già una sua idea su chi potrebbe salire sul gradino più alto del ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e il colpo basso degli autori sulle corna di Cecilia Rodriguez : Ad Halloween lo scherzetto lo fanno gli autori del Grande Fratello Vip . Per Francesco Monte una sinistra coincidenza: la produzione l'ha fatto travestire da vampiro nel party dedicato alla notte dei ...