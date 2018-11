Grande Fratello Vip | Cecchi Paone contro Ela Weber | ' Perché dormi come un barbone?'

Grande Fratello Vip - il rimorso di Jane Alexander dopo l'uscita di Elia : 'Ero alcolizzata e il mio ex...' : Ora che nella casa del Grande Fratello Vip non c'è più Elia Fongaro, Jane Alexander comincia a sentire sempre più forte il peso della solitudine, dopo che i due si sono legati in modo sempre più forte.

Grande Fratello Vip - puntata speciale : giovedì 8 novembre. Il reality-show sfida ancora una volta la Rai : La sconfitta agli ascolti di giovedì scorso, 25 ottobre, contro L'Allieva, in onda su Rai 1, non ha assolutamente intimorito i produttori del Grande Fratello Vip . Infatti la prossima settimana l'...

Grande Fratello VIP 2018 - il meglio del peggio di Francesco Monte : Amato e detestato, un piacione che non sfugge mai alle polemiche, ultimamente ne sta facendo incetta per delle dichiarazioni che hanno lasciato scossa l'opinione pubblica, nonostante ciò il suo carattere è forte, riuscendo a schivare le malelingue che da un anno a questa parte lo attanagliano.Parliamo di Francesco Monte e del percorso nel suo Grande Fratello VIP costellato di discussioni, un affetto speciale chiamato Giulia Salemi e ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini svela il nome del possibile vincitore di questa edizione : ecco chi è : È partito il toto- nome per il vincitore di questa terza edizione del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini ha già le idee chiare a riguardo, tanto che si è lasciato sfuggire un’indiscrezione. Durante una puntata di Casa Signorini , il suo programma web, il direttore del settimanale Chi ha rivelato infatti che c‘è già un vincitore annunciato: “È ancora prematuro parlarne, ma in questo momento le quotazioni di Silvia ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte torna a parlare del caso omofobia e delle differenze tra nord e sud… : Francesco Monte proprio non ce la fa, oggi è tornato a mentire sul caso “omofobia” e come se non bastasse ha anche parlato nuovamente delle presunte differenze che secondo lui ci sono tra nord e... L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte torna a parlare del caso omofobia e delle differenze tra nord e sud… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.