Gp Malesia | Jorge Lorenzo | ' Ho ancora dolore' | verso il forfait

Jorge Lorenzo - GP Malesia MotoGP 2018 : “La mia priorità è provare a correre qui a Sepang. Non penso al futuro in Honda” : Jorge Lorenzo non riesce a stare lontano dalle corse. Il pilota spagnolo della Ducati, costretto a dare forfait negli ultimi tre round del Mondiale 2018 di MotoGP per problemi fisici piuttosto seri che lo hanno portato anche a sottoporsi ad un’operazione per minimizzare la frattura al legamento del polso sinistro, è a Sepang (Malesia) per il penultimo weekend stagionale e cercare di essere in gara. Il maiorchino è stato dichiarato ...

