Governo | possibile un rimpasto | via i dissidenti grillini | dentro la Meloni

Lufthansa su Alitalia : "Possibile una partnership - ma no a investimento con il Governo italiano" : I tedeschi non si fidano del "Salvimaio" e Lufthansa non ci pensa proprio a partecipare a una ristrutturazione di Alitalia guidata dal Governo italiano. "Una partnership con Alitalia è ancora possibile" ma Lufthansa "non ha in programma di investire nella compagnia insieme al Governo" italiano. Lo dice la società tedesca, secondo quanto riferisce Bloomberg.Anche le fondazioni bancarie si dicono contrarie a un intervento di Cdp. ...

Alitalia - Lufthansa : partnership ancora possibile - ma non con Governo - : La società tedesca, secondo Bloomberg, non nega l'interesse ma dicendo no a un ingresso con Ferrovie dello Stato di fatto si tirerebbe fuori dalla corsa per rilevare la compagnia. Entro il 31 ottobre ...

Manovra - Tajani : “Distrugge i risparmi degli italiani. Governo è immorale - mi auguro finisca prima possibile” : “Questa Manovra economica distrugge i pochi risparmi degli italiani”, lo ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a Foligno per partecipare alla conferenza su Etica ed Economia di Nemetria. “Da dopo le elezioni – ha aggiunto – sono stati bruciati 300 miliardi. E se la Borsa continua a crollare e lo spread a salire – ha concluso Tajani – la colpa è solo di questo ...

Fuori Tria e Di Battista agli Esteri : il possibile rimpasto di Governo rivelato dal Fatto Quotidiano : ... è il restroscena raccontato da Il Fatto Quotidiano che riporta gli umori dei pentastellati, già stanchi del ministro Tria , attuale responsabile del ministero dell'Economia. Secondo il Quotidiano, ...

Governo lavora su dl sicurezza e migranti - possibile unificazione : Roma, 21 set., askanews, - POtrebbero essere unificati i decreti su immigrazione e sicurezza che 'verranno approvati lunedi prossimo dal Consiglio dei ministri', a patto che 'i contenuti restino ...

Olimpiadi 2026 - scontro tra Sala e Governo/ M5s : “Pretese insostenibili - così è impossibile procedere” : Olimpiadi 2026, scontro tra Sala e governo. Il sindaco chiede Milano capofila, Torino punta a parità e il dossier non è pronto. M5s: “Pretese insostenibili, così è impossibile procedere”(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:30:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - scontro con Milano. Il Governo : "Impossibile portare avanti la candidatura" : Milano non si tira indietro dalla candidatura italiana a tre, con Torino e Cortina, per ospitare i giochi olimpici invernali del 2026 ma la città, che è quella più conosciuta a livello internazionale, deve essere la più visibile o perlomeno la prima nel brand olimpico, che dovrà riportare solo i nomi delle città. È questa in sintesi, a quanto si apprende, la richiesta che il sindaco di Milano, ...

Olimpiadi 2026 - Sala detta le condizioni a Governo e Coni. M5s : “Pretese insostenibili - impossibile procedere” : Vicine, vicinissime, mai così lontane. Le Olimpiadi invernali 2026 rischiano di allontanarsi definitivamente dall’Italia. E ancora una volta, come già successo per i Giochi del 2020 a Roma, il motivo è politico. Lo sviluppo che rischia di far saltare il precario equilibrio della candidatura italiana arriva da Milano: il sindaco Beppe Sala ha inviato una lettera al sottosegretario Giancarlo Giorgetti, in vista della scelta del Governo tra ...

Olimpiadi - no del Governo alle richieste di Milano : «Così impossibile procedere» : La candidatura ai Giochi invernali, il sindaco di Milano scrive al sottosegretario Giorgetti: «Milano capofila, ora serve chiarezza» Durissima replica del ministro pentastellato Valente: «Sta diventando un paradosso. Fermiamo tutto»

Ricostruzione ponte di Genova - contrasti nel Governo? "Possibile rinvio decreto" : Domani, 14 settembre, cade la ricorrenza del crollo del ponte Morandi di Genova e oggi pare esserci stato un inaspettato intoppo nell"iter che dovrebbe portare alla sua Ricostruzione.Infatti, stando a quanto riporta il Corriere della Sera - citando fonti ovviamente anonime della Lega - potrebbe venire rinviato il decreto in programma nella riunione di questo pomeriggio del consiglio dei ministri, iniziata da pochi minuti.Insomma, il tanto ...

Ponte di Genova - contrasti nel Governo «Possibile il rinvio del decreto» : Lo affermano fonti della Lega. Il provvedimento era atteso per oggi ma difficoltà tecniche e contrasti politici ne stano facendo slittare l’approvazione

Ponte Genova - contrasti nel Governo «Possibile il rinvio del decreto» : Lo affermano fonti della Lega. Il provvedimento era atteso per oggi ma difficoltà tecniche e contrasti politici ne stano facendo slittare l’approvazione

Franceschini e il Pd : «Evitiamo che l'asse di Governo si saldi - vanno fermati il prima possibile» : E io allora pensavo, anche se è inutile fare a posteriori la politica con i se e i ma, che non avremmo dovuto far saldare Lega e grillini, perché, come adesso si sta vedendo, Salvini sta risucchiando ...

Governo M5s-Lega ed Europa - perché dobbiamo preoccuparci di una possibile crisi? : A dieci anni dal crollo della Lehman Brother, i segnali di pericoli imminenti sui mercati finanziari continuano a essere ignorati. Prendiamo il caso dell’Italia. Basta fare due conti per rendersi conto che le cose vanno molto peggio di pochi anni fa, quando l’Europa è stata travolta dalla crisi del debito sovrano. Allora ci salvò Mario Draghi con un escamotage monetario, de facto la Bce si mise a stampare euro per acquistare obbligazioni di ...