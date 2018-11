Governo | Giorgetti | ' Al lavoro con Conte sui problemi | polemiche pretestuose'

Giorgetti vede Conte : polemiche pretestuose - Governo avanti unito : Roma, 2 nov., askanews, - Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e il premier Giuseppe Conte si sono incontrati a Palazzo Chigi. "Siamo al lavoro per risolvere i problemi del paese - dice Giorgetti -. ...

Governo - scoppia il caso Giorgetti Insorge Di Maio - Conte irritato : scoppia il caso Giorgetti nel Governo. Le affermazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, sul reddito di cittadinanza ("Ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti... Segui su affaritaliani.it

La riforma dello sport italiano - tra Coni e “Sport e salute S.p.A.”. Il Governo spinge - incontro Giorgetti-Malagò : Ieri Giancarlo Giorgetti e Giovanni Malagò si sono incontrati per discutere dell’annunciata riforma del sistema sportivo contenuta all’interno della Legge di Bilancio. La bozza del testo prevede l’istituzione della società “sport e salute S.p.A” con dirigenti e consiglio di amministrazione nominato dal governo, che dovrebbe gestire lo sport italiano riducendo le prerogative del Coni esclusivamente alla sfera della ...

Giorgetti : Visco? Sempre gli stessi allarmi - Governo va avanti : Roma, 31 ott., askanews, - L'allarme lanciato dal governatore della Banca d'Italia non preoccupa Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio lo dice ai giornalisti a ...

Governo - il retroscena : Giorgetti e Buffagni - si allarga il partito dei responsabili : Lo spread incombe sul Governo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sanno benissimo che uno spread oltre i 300 punti non si può sostenere a lungo. Giovanni Tria glielo ricorda tutti i giorni: 'Abbiamo delle ...

Manovra bocciata dall'Ue : deviazione netta del Governo/ Ultime notizie - Giorgetti : "mai più supini all'Europa" : Manovra Economica 2019: Commissione Ue boccia l'Italia, ecco cosa succede ora. Ultime notizie, Salvini-Di Maio a Moscovici: 'non si cambia'.

Giorgetti : il 'saggio' di questo Governo : Continua a leggere http://www.ilgiornale.it/news/politica/Giorgetti-spread-mette-rischio-banche-1590854.html Per continuare a leggere l' articolo devi essere registrato. Abbonati →

Giancarlo Giorgetti : 'Spread - perché le banche sono a rischio'. E sul Governo : 'Chi dovrebbe tacere' : A mio giudizio il ministro dell'Economia deve avere anche la possibilità di calibrare i flussi di uscita e, come ha detto il ministro Paolo Savona , fare il punto trimestralmente o anche in tempi più ...

Spread - Giorgetti e Buffagni in una 'coalizione di pragmatici' dentro il Governo : cosa vogliono fare : Prima è salito ai massimi da cinque anni a questa parte, poi, in chiusura di mercati, lo Spread è crollato di 40 punti in poche ore . Un andamento che si spiegherebbe, secondo quanto rivela Il ...

Giancarlo Giorgetti - il retroscena sul guerra grillina al decreto fiscale : 'Se salta il Governo - addio 5s' : Dietro lo scontro tra grillini e leghisti sul decreto fiscale, Giancarlo Giorgetti sa che c'è un problema ben più profondo e radicato nei rapporti tra Lega e M5s, un problema che riemergerà a fine ...

Giorgetti - Lega - : così il Governo non va lontano - la 'manina' è nel M5s : "Non consento a nessuno di alludere a complotti e trame oscure, con dichiarazioni così scomposte". così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti , Lega, , risponde alle accuse del ...

Pace fiscale - Giorgetti : “Se si attacca chi tiene in piedi la baracca - il Governo non va molto lontano. Si schiantano loro” : “Non consento a nessuno di alludere a complotti e trame oscure, con dichiarazioni così scomposte. Se si continua ad attaccare chi prova a tenere in piedi la baracca, il governo non andrà molto lontano. Spero Luigi Di Maio ci vada davvero, in procura. Scoprirà che la famosa “manina” è in casa loro. Ma occhio, così loro si vanno a schiantare”. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ...

Lega. Giorgetti avvisa i grillini : il Governo così cade : Il braccio destro di Matteo Salvini mette in chiaro che la Lega non teme nuove elezioni. Il partito esige rispetto.

Giorgetti ai 5 stelle : "La manina è in casa loro - così il Governo non va lontano" : Giancarlo Giorgetti respinge le accuse di essere la "manina" evocata da Di Maio e controattacca il Movimento 5 stelle. Tirato in ballo per le modifiche al decreto fiscale contestate dal partito di Luigi Di Maio, il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio si difende, in un'intervista a Repubblica: "Io sono una persona per bene. Non consento a nessuno di alludere a complotti e trame oscure, con dichiarazioni così scomposte", ...