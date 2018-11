Google Pixel 3 | la recensione | sembra Clark Kent | ma è Superman

TWRP arriva sui Motorola Moto Z3 e G6 Plus ma fatica a digerire il notch di Google Pixel 3 XL : La TWRP, strumento imprescindibile per tutti gli amanti di modding, è disponibile ufficialmente per due prodotti, e si prepara a supportarne un terzo L'articolo TWRP arriva sui Motorola Moto Z3 e G6 Plus ma fatica a digerire il notch di Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Niente più consegne in anticipo per i Google Pixel 3. Anzi - potrebbero arrivare in ritardo : Che Google, in fondo in fondo, voglia semplicemente far parlare di sé? Chissà. Sta di fatto che a Mountain View hanno commesso l'ennesima gaffe L'articolo Niente più consegne in anticipo per i Google Pixel 3. Anzi, potrebbero arrivare in ritardo proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL : un bug fa spuntare un altro notch : Va bene che ormai (quasi) tutti gli smartphone sfoggiano il famigerato “notch”, la tacca sul display contenente la fotocamera frontale e, come nel caso degli iPhone della famiglia X, i sensori per il riconoscimento facciale e di altro tipo. Ma forse il Google Pixel 3 XL ne...

Google Pixel 3 XL fa spuntare un secondo orribile notch : Dato che siamo a ridosso di Halloween ciò che è accaduto a Google Pixel 3 XL potrebbe sembrare uno scherza ben orchestrato. In realtà così non è e pensate come si deve essere sentito l’utente leggi di più...

Hey Google - ecco cosa ne pensano gli utenti dei Pixel 3 : Un paio di settimane fa vi abbiamo proposto una riflessione sui nuovi Pixel 3, stuzzicandovi su tre temi che a nostro avviso meritavano […] L'articolo Hey Google, ecco cosa ne pensano gli utenti dei Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Grazie ad XDA i Google Pixel e Pixel 2 hanno quasi tutte le “chicche” fotografiche dei Pixel 3 : Per guadagnarsi i favori degli appassionati, Google su Pixel 3 e Pixel 3 XL più che sulle specifiche ha preferito puntare sul software L'articolo Grazie ad XDA i Google Pixel e Pixel 2 hanno quasi tutte le “chicche” fotografiche dei Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel : la modalità notturna fa davvero miracoli : Non è ancora arrivata ufficialmente a bordo dei Google Pixel che fa già gridare al miracolo. La modalità notturna, nuova perla che verrà implementata a breve su tutta la gamma, sembra davvero essere un miglioramento leggi di più...

La ROM del Google Pixel 3 XL arriva su OnePlus 6 grazie ad un porting : OnePlus 6 riceve il primo porting della ROM di Google Pixel 3 XL. L'articolo La ROM del Google Pixel 3 XL arriva su OnePlus 6 grazie ad un porting proviene da TuttoAndroid.

Come nasce e come sta progredendo la gamma di smartphone Google Pixel : Mentre Sundar Pichai ci parla della sfida lanciata con i Google Pixel, scopriamo com'è composta la filiera produttiva dei nuovi smartphone. L'articolo come nasce e come sta progredendo la gamma di smartphone Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

Volete attivare l’Always On Display sui Google Pixel di prima generazione con Android 9 Pie? Ecco come fare : Ecco una semplice guida per abilitare l'Always On Display sui Google Pixel e Google Pixel XL di prima generazione con Android 9 Pie. L'articolo Volete attivare l’Always On Display sui Google Pixel di prima generazione con Android 9 Pie? Ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

La modalità notte (Night Sight) sui Google Pixel potrebbe cambiare tutto - ma c’è da sistemare qualcosa (video) : Night Sight su Google Pixel 3 XL fa cose pazzesche, vi mostriamo come funziona in video e la mettiamo a confronto con Huawei Mate 20 Pro L'articolo La modalità notte (Night Sight) sui Google Pixel potrebbe cambiare tutto, ma c’è da sistemare qualcosa (video) proviene da tuttoAndroid.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL hanno un Easter egg dedicato che fa disegnare : Sugli altri smartphone non c'è nulla oltre la "P" psichedelica di Pie, ma insistendo con i tap appare sui Pixel 3 un'interfaccia per disegnare L'articolo Google Pixel 3 e Pixel 3 XL hanno un Easter egg dedicato che fa disegnare proviene da TuttoAndroid.

Basteranno acqua - sapone e spazzolino a rimuovere i graffi profondi da Google Pixel 3 XL? (video) : Google Pixel 3 XL era stato oggetto delle attenzioni di JerryRigEverything per il test di durabilità, che adesso ne verifica la riparabilità L'articolo Basteranno acqua, sapone e spazzolino a rimuovere i graffi profondi da Google Pixel 3 XL? (video) proviene da TuttoAndroid.

Il Play Store si prepara alla sospensione degli abbonamenti mentre Google testa alcune novità per la Gboard dei Pixel 3 : I colleghi di androidpolice.com, come loro solito, hanno scavato nelle profondità dell’ultima release del Play Store alla ricerca delle righe di codice che […] L'articolo Il Play Store si prepara alla sospensione degli abbonamenti mentre Google testa alcune novità per la Gboard dei Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.