Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL disponibili all’acquisto in Italia

Google Pixel 3 - la recensione : sembra Clark Kent - ma è Superman : Il 2XL è stato il primo Pixel, il telefono Made in Google che ha preso in carico l’eredità della linea Nexus, ad arrivare in Italia. Era l’anno scorso e nonostante qualche acciacco, vedi lo schermo non eccezionale, quello smartphone ci ha un po’ conquistato. Per il sistema operativo Android ridotto alla sua esperienza essenziale, per le cover in tessuto bellissime da impugnare e soprattutto per le foto che quel dispositivo riesce a scattare. ...

TWRP arriva sui Motorola Moto Z3 e G6 Plus ma fatica a digerire il notch di Google Pixel 3 XL : La TWRP, strumento imprescindibile per tutti gli amanti di modding, è disponibile ufficialmente per due prodotti, e si prepara a supportarne un terzo L'articolo TWRP arriva sui Motorola Moto Z3 e G6 Plus ma fatica a digerire il notch di Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Niente più consegne in anticipo per i Google Pixel 3. Anzi - potrebbero arrivare in ritardo : Che Google, in fondo in fondo, voglia semplicemente far parlare di sé? Chissà. Sta di fatto che a Mountain View hanno commesso l'ennesima gaffe L'articolo Niente più consegne in anticipo per i Google Pixel 3. Anzi, potrebbero arrivare in ritardo proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL : un bug fa spuntare un altro notch : Va bene che ormai (quasi) tutti gli smartphone sfoggiano il famigerato “notch”, la tacca sul display contenente la fotocamera frontale e, come nel caso degli iPhone della famiglia X, i sensori per il riconoscimento facciale e di altro tipo. Ma forse il Google Pixel 3 XL ne...

Google Pixel 3 XL fa spuntare un secondo orribile notch : Dato che siamo a ridosso di Halloween ciò che è accaduto a Google Pixel 3 XL potrebbe sembrare uno scherza ben orchestrato. In realtà così non è e pensate come si deve essere sentito l’utente leggi di più...

Hey Google - ecco cosa ne pensano gli utenti dei Pixel 3 : Un paio di settimane fa vi abbiamo proposto una riflessione sui nuovi Pixel 3, stuzzicandovi su tre temi che a nostro avviso meritavano […] L'articolo Hey Google, ecco cosa ne pensano gli utenti dei Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Grazie ad XDA i Google Pixel e Pixel 2 hanno quasi tutte le “chicche” fotografiche dei Pixel 3 : Per guadagnarsi i favori degli appassionati, Google su Pixel 3 e Pixel 3 XL più che sulle specifiche ha preferito puntare sul software L'articolo Grazie ad XDA i Google Pixel e Pixel 2 hanno quasi tutte le “chicche” fotografiche dei Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel : la modalità notturna fa davvero miracoli : Non è ancora arrivata ufficialmente a bordo dei Google Pixel che fa già gridare al miracolo. La modalità notturna, nuova perla che verrà implementata a breve su tutta la gamma, sembra davvero essere un miglioramento leggi di più...

La ROM del Google Pixel 3 XL arriva su OnePlus 6 grazie ad un porting : OnePlus 6 riceve il primo porting della ROM di Google Pixel 3 XL. L'articolo La ROM del Google Pixel 3 XL arriva su OnePlus 6 grazie ad un porting proviene da TuttoAndroid.

Come nasce e come sta progredendo la gamma di smartphone Google Pixel : Mentre Sundar Pichai ci parla della sfida lanciata con i Google Pixel, scopriamo com'è composta la filiera produttiva dei nuovi smartphone. L'articolo come nasce e come sta progredendo la gamma di smartphone Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

Volete attivare l’Always On Display sui Google Pixel di prima generazione con Android 9 Pie? Ecco come fare : Ecco una semplice guida per abilitare l'Always On Display sui Google Pixel e Google Pixel XL di prima generazione con Android 9 Pie. L'articolo Volete attivare l’Always On Display sui Google Pixel di prima generazione con Android 9 Pie? Ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

La modalità notte (Night Sight) sui Google Pixel potrebbe cambiare tutto - ma c’è da sistemare qualcosa (video) : Night Sight su Google Pixel 3 XL fa cose pazzesche, vi mostriamo come funziona in video e la mettiamo a confronto con Huawei Mate 20 Pro L'articolo La modalità notte (Night Sight) sui Google Pixel potrebbe cambiare tutto, ma c’è da sistemare qualcosa (video) proviene da tuttoAndroid.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL hanno un Easter egg dedicato che fa disegnare : Sugli altri smartphone non c'è nulla oltre la "P" psichedelica di Pie, ma insistendo con i tap appare sui Pixel 3 un'interfaccia per disegnare L'articolo Google Pixel 3 e Pixel 3 XL hanno un Easter egg dedicato che fa disegnare proviene da TuttoAndroid.

Basteranno acqua - sapone e spazzolino a rimuovere i graffi profondi da Google Pixel 3 XL? (video) : Google Pixel 3 XL era stato oggetto delle attenzioni di JerryRigEverything per il test di durabilità, che adesso ne verifica la riparabilità L'articolo Basteranno acqua, sapone e spazzolino a rimuovere i graffi profondi da Google Pixel 3 XL? (video) proviene da TuttoAndroid.