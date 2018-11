Google | l’accusa del Nyt | “Al dirigente accusato di molestie sessuali 90 milioni di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 novembre 2018) Il caso #MeToo ha travolto anche. Sono stati migliaia i lavoratori del colosso del web sparsi in tutto il mondo che il primo novembre hanno protestato, lasciando le loro scrivanie alle 11.10 e scendendo in piazza. A scatenare la sommossa i fatti rivelati una settimana fa dal New York Times. Secondo il quotidiano americano l’azienda avrebbe coperto un altodi, chiedendogli di dimettersi ma assicurandogli la buonuscita di 90di dollari. La storia – Ricostruita dal giornale in base a decine di testimonianze e a documenti interni, risale al 2013. Una donna denuncia il ‘padre’ di Android, Andy Rubin, accusandolo di averla costretta a fare sesso orale in una camera d’albergo.indaga sulla vicenda, ritenendola credibile. Un’accusa pesante per la quale, però, non vengono presi provvedimenti, anzi. A Rubin ...