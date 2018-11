Gli Stati Uniti reintrodurranno tutte le sanzioni all’Iran che erano state cancellate

Nuoro - sequestrati e uccisi 25 anni fa : Dda di CaGliari riapre l’inchiesta. Gli assassini non sono stati ancora scoperti : sono passati 25 anni e ora su due casi di sequestri di persona in Sardegna la Dda di Cagliari ha riaperto le indagini. Due cold case legati a doppio filo: quello di Paoletto Ruiu, rapito il 22 ottobre 1993 e mai tornato a casa, e di Giuseppe Sechi, sparito e ucciso nel marzo del 1994. La notizia riportata da l’Unione Sarda è stata confermata all’Ansa dagli inquirenti. Ruiu, 42 anni, era farmacista a Orune, un paesino in provincia di ...

Ue - i Paesi del Nord voGliono una stretta sul fondo salva-Stati : avvertimento all'Italia : Rep Manovra, Bruxelles vede un deficit verso il 3%. Obbligherà l'Italia a 5 anni di sacrifici dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO

Gli Stati Generali della green economy a Ecomondo 2018 : ... che si svolgeranno il 6 e 7 novembre, saranno dedicate invece a: green city ; Mobilità elettrica e condivisa ; Recepimento Direttive sull'economia circolare ; la nuova Politica agricola comune ; ...

Il mistero delle sorelle saudite morte nell’Hudson. Avevano chiesto asilo politico neGli Stati Uniti : Due sorelle saudite, che Avevano appena fatto richiesta di asilo politico negli Stati Uniti, sono state trovate morte sulla sponda dell’Hudson River a New York. Tala e Rotana Falea Avevano 16 e 22 anni. I loro corpi sono Stati ritrovati uno di fronte all’altro. Le ragazze erano vestite, senza segni di violenza sul corpo e imbavagliate....

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : i convocati deGli Stati Uniti per la rassegna iridata in vasca corta. Assente Katie Ledecky - Caeleb Dressel mette paura : I Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta sono sempre più vicini. Dall’11 al 16 dicembre, nella piscina di Hangzhou (Cina), i nuotatori più forti del Pianeta si esibiranno nel vorticoso darsi in acqua. Tra le selezioni guida in questa competizione ci sono senza ombra di dubbio gli Stati Uniti che hanno reso noto l’elenco dei convocati alla manifestazione iridata: Uomini (18): Michael Andrew, Gunnar Bentz, Michael Chadwick, Jack Conger, ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : i convocati deGli Stati Uniti per la rassegna in vasca corta. Assente Katie Ledecky - Caeleb Dressel mette paura : I Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta sono sempre più vicini. Dall’11 al 16 dicembre, nella piscina di Hangzhou (Cina) i nuotatori più forti del Pianeta si esibiranno nel vorticoso darsi in acqua. Tra le selezioni guida in questa competizione ci sono senza ombra di dubbio gli Stati Uniti che hanno reso noto l’elenco dei convocati alla manifestazione iridata: Uomini (18): Michael Andrew, Gunnar Bentz, Michael Chadwick, Jack Conger, ...

Il selfie - poi la tragedia : coppia muore neGli Stati Uniti : Una foto , poi la terribile morte. Questa è la storia della sorte che è toccata ad una coppia. Drea Rose Laguillo e il suo fidanzato Sean Matteson di Okland domenica scorsa hanno raggiunto il Taft ...

Gli Stati Uniti hanno battuto la Russia nell'estrazione di petrolio - : Gli Stati Uniti dal mese di agosto sono al primo posto nel mondo per l'estrazione di petrolio, riferisce Bloomberg citando i dati dell'amministrazione energetica americana. La produzione di petrolio nel paese ad agosto è salita fino a 11,346 milioni di barili ...

Migranti - perché una marea umana si muove dall’Honduras aGli Stati Uniti : Si mettono in fila, formano colonne, camminano anche per nove ore dal confine del Guatemala al Messico. Lasciano violenza, sopraffazione, povertà, a nessuno importa più di tanto che una volta arrivati al confine non sarà affatto facile attraversare quei chilometri di barriere che li separano dalla meta...

Migrante violentata nel centro di accoGlienza di Bari : arrestati i cinque responsabili : Una ragazza nigeriana di 24 anni è stata violentata da un connazionale che si è avvalso della complicità di altri quattro uomini.Continua a leggere

«La nostra lotta è mondiale» : un messaggio dal Brasile aGli Stati generali delle donne di Possibile : Noi, in Brasile, abbiamo attraversato una campagna politica molto difficile , contro il candidato di estrema destra, Jair Bolsonaro , che rappresenta il fascismo e un Possibile ritorno alla ...

WhatsApp mostrerà le inserzioni pubblicitarie nella sezione dedicata aGli Stati : Il Vice Presidente di WhatsApp ha confermato che le pubblicità arriveranno nell'applicazione e saranno mostrate tra gli Stati. L'articolo WhatsApp mostrerà le inserzioni pubblicitarie nella sezione dedicata agli Stati proviene da TuttoAndroid.

L'auto totalmente elettrica Tesla Model 3 vola neGli Stati Uniti! : ...si è messa alle spalle tutte le concorrenti del segmento berline medie premium comprese le tedesche endotermiche! Per ulteriori dettagli Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza ...

Gli Stati Uniti accusano hacker cinesi di aver violato progetti aerospaziali : Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’incriminazione di dieci persone accusate di aver effettuato un attacco hacker ai danni di compagnie aerospaziali e di averne trafugato informazioni riservate. Gli accusati sarebbero spie cinesi che per anni hanno violato i sistemi di differenti compagnie statunitensi e non. Pare che nel periodo intercorso tra l’inizio del 2010 fino a maggio 2015, siano Stati portati degli attacchi ...