Gli italiani bocciano Di Maio Per lui consensi in picchiata

Next Gen 2018 - qualificazioni : programma - orari e tv di venerdì 2 novembre. Gli italiani in campo : Comincia oggi la Next Gen 2018, torneo che mette di fronte i migliori under21 del circuito mondiale. In questa giornata ci sarà il primo turno della fase di qualificazione per 8 tennisti italiani che si contenderanno la wild card per accedere al main draw comprendente altri 7 giocatori: il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Alex De Minaur, gli americani Frances Tiafoe e Taylor Fritz, lo spagnolo Jaume Munar e il polacco Hubert ...

Calcio e sovranismo - il 10% dei diritti tv ai club che valorizzano Gli italiani : ... è stato Giancarlo Giorgetti, plenipotenziario leghista che ha fortemente voluto la delega sullo sport. Tifosissimo del Varese, si narra di sue frequenti presenze anche durante i ritiri estivi della ...

Sigarette e tabacco - batosta per Gli italiani : ecco quanto costerà un pacchetto 2019 : Le ultime notizie sulla manovra finanziaria 2019 non faranno piacere agli italiani amanti del tabacco e delle Sigarette: dal 2019 è in arrivo un aumento dei prezzi. Nella legge di Bilancio, infatti, sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le Sigarette di 108 milioni, altri 22,5 milioni per il tabacco trinciato, circa 1,8 milioni per i sigari, per un totale di 132,6 milioni. La manovra è composta da 108 articoli. Due ...

Mattarella sulla manovra. Dialogo con l'Europa e occhio ai risparmi deGli italiani : Riteniamo che la tutela dei conti pubblici possa essere conciliata con una politica economica che non assecondi i rischi di recessione che gravano sull'economia globale". Queste le parole del premier ...

Ignazio Visco lancia l'allarme sullo spread : 'I risparmi deGli italiani sono in pericolo' : L'economia non è fatta solo di numeri. Lo stanno imparando, in questi giorni, gli italiani che seguono con apprensione le dispute relative alla manovra finanziaria. Da una parte c’è il Governo che non teme di innalzare il deficit per finanziare le proprie misure sociali. Dall'altra ci sono l’Europa che tiene al fatto che l’Italia debba rispettare i parametri imposti dalle convenzioni ed anche alcuni esperti di economia che non vedono di buon ...

Caro benzina e maltempo non spaventano Gli italiani : in 5 milioni in viaggio : Rispetto al ponte di Ognissanti dello scorso anno per un pieno di verde si spendono oggi 9,8 euro in più, per un pieno di...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 : Gli otto italiani ai raggi X. Da Raul Brancaccio a Luca Giacomini - uno sguardo ai cercatori di un posto al sole : Come l’anno scorso, saranno otto i giocatori italiani che si contenderanno un posto alle Next Gen ATP Finals di Milano. Il mini-torneo di qualificazione, che segue le stesse particolari regole della manifestazione principale, si terrà allo Sporting Milano 3 di Basiglio, un comune di ottomila anime alle porte del capoluogo lombardo. Vediamo, uno per uno, coloro che si daranno battaglia per un posto tra i migliori giovani del circuito ...

Lo spread comincia a pesare sulle tasche deGli italiani : Molto presto, probabilmente già con i dati diffusi dalla Banca d’Italia e dall’Associazione bancaria italiana il mese prossimo, emergerà come lo spread andrà a pesare direttamente sui tassi di interesse dei prestiti alle imprese e sui mutui per le famiglie...

MotoGp – L’ananas sulla pizza e il contatto con Zarco - Marquez sorridente a Sepang : “so che aGli italiani non piace - Johann? Incidente di gara” : Marc Marquez pronto a lasciarsi l’Australia alle spalle: le parole dello spagnolo della Honda in conferenza stampa in Malesia Poco tempo per riposare che si torna subito in pista: i campioni del motomondiale si sono trasferiti dall’Australia alla Malesia per l’ultimo round del trittico asiatico. Marc Marquez arriva a Sepang con tanta voglia di riscatto dopo la delusione di Phillip Island e il ritiro forzato dopo il ...

MotoGP - GP Malesia 2018. Dove Gli italiani si sentono a casa : Non c'è due senza tre. Lo spera davvero Andrea Dovizioso , dopo le vittorie delle ultime due stagioni a Sepang . Di certo, questa pista piace molto ai piloti italiani. Da quando il Gran Premio di ...

Le big di Serie A poco “azzurrabili” : Gli italiani titolari valgono solo il 14% : Un problema della Nazionale, sollevato di recente anche dall'attuale CT, è lo scarso utilizzo dei giocatori italiani nei loro Club. L'articolo Le big di Serie A poco “azzurrabili”: gli italiani titolari valgono solo il 14% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

E tra Gli italiani cresce la voglia di tenersi l'euro molto a lungo : Nonostante tutto gli italiani sono affezionati all'euro. Lo conferma il consueto sondaggio Acri-Ipsos presentato in occasione della Giornata del Risparmio. Si riducono, infatti, coloro che pensano che ...

Salvini attacca Renzi : 'Gli italiani non sono scemi - che hai fatto in 6 anni di Governo?' : Matteo Salvini sceglie ancora una volta una diretta su Facebook per veicolare il suo pensiero. Un intervento che ha in oggetto l'attribuzione della massima vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo, alle vittime e ai tanti uomini dello Stato, in particolare i Vigili del Fuoco, che si stanno spendendo ai fini della sicurezza nazionale, ma non solo. C'è spazio per sottolineare che la sua presenza in Qatar gli ha permesso di prendere contatto ...

Salute : l’indagine - il 95% deGli italiani non “allena” il cervello : Gli italiani ‘trascurano‘ il proprio cervello. Il 95% non lo allena e non lo stimola adeguatamente. Il 24% risulta ‘Brain to be trained‘, che definisce chi per le cattive abitudini (poco riposo notturno, dieta squilibrata e stress) non si prende abbastanza cura del proprio cervello, mentre il 71% risulta ‘Brain lover‘, ovvero persone che, pur consapevoli dell’esistenza di strategie per conservare al ...