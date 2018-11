Giorgetti | ' Su reddito di cittadinanza ci sono problemi attuativi'

Giorgetti : “Il reddito cittadinanza è complicato da attuare” : «Il reddito di cittadinanza ? Ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso». Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti nel libro di Bruno Vespa....

Giorgetti : “Reddito di cittadinanza? Sarà in legge di bilancio. Tria lavori tantissimo come noi - nessuno è tranquillo” : “Reddito di cittadinanza nella legge di bilancio? Certo che ci Sarà. E’ una misura che, da un lato, alimenta la domanda e, dall’altro, è propedeutica all’inserimento nel mondo del lavoro. La proposta del M5s è stata accettata proprio perché incentiva in qualche modo il ritorno sul mercato del lavoro”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, risponde alla conduttrice Lilli Gruber, che gli ...