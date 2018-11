Ginnastica | Mondiali 2018 | Marco Lodadio | il Gladiatore degli Anelli! Storico bronzo

Ginnastica - Mondiali 2018 : Nina Derwael Reginetta sugli staggi! Simone Biles si prende l’argento - Mustafina quinta : Nina Derwael è stata semplicemente fantasmagorica sugli staggi, ha confermato il pronostico della vigilia e si è laureata Campionessa del Modo alla parallele asimmetriche. Un sigillo ampiamente annunciato e meritato firmato dalla splendida 17enne di Sint-Truiden che ha confezionato un esercizio sublime, ai limiti della perfezione: le sue combinazioni tra lo staggio alto e quello basso non hanno eguali, la sua velocità di esecuzione è proverbiale ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Simone Biles non fa sconti - oro al volteggio senza strafare! Chusovitina sfiora l’impresa : Simone Biles conquista il suo terzo oro ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, uno dei più scontati dell’intera rassegna iridata. La 21enne Columbus, dopo essersi imposta con la squadra e nel concorso generale individuale, trionfa anche al volteggio e vince così il suo primo titolo in questo attrezzo. La Campionessa Olimpica di Rio 2016, che tra Anversa 2013 e Glasgow 2015 aveva sempre mancato l’apoteosi alla tavola, oggi rinuncia ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali di Specialità - Biles e Derwael favorite! Marco Lodadio ci prova : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali di Specialità - Biles e Derwael favorite! Marco Lodadio ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegneranno ben cinque titoli: volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. Si preannuncia una giornata particolarmente avvincente e scoppiettante in cui può succedere di tutto, lo spettacolo non mancherà nella corsa verso le ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Marco Lodadio - provaci! L’azzurro sogna la medaglia agli anelli - oggi la Finale : Questo è il grande giorno di Marco Lodadio che finalmente corona il suo sogno e potrà disputare la sua prima Finale di Specialità ai Mondiali. Il 26enne si è conquistato un meritatissimo posto tra gli otto grandi agli anelli e oggi pomeriggio (ore 16.30) salirà sul castello dell’Aspire Dome di Doha (Qatar) per inseguire un sogno: dopo cinque anni di vuoto, l’Italia è tornata ad avere un uomo in un atto conclusivo della rassegna ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi Finali di Specialità. Biles show al volteggio? Derwael favorita sugli staggi : oggi si disputano le prime Finali di Specialità ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Analizziamo le varie gare in programma. VOLTEGGIO: Simone Biles parte con tutti i favori del pronostico a patto che non cada come ha fatto ieri durante il concorso generale perché altrimenti la corsa verso la medaglia d’oro si riaprirebbe in maniera clamorosa. La 21enne di Columbus ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : tutti i record di Simone Biles - battuta Svetlana Khorkina! Che sfilza di ori - poker da leggenda : Simone Biles ha vinto il concorso generale individuale ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica e ha realizzato una serie incredibile di record e di primati a livello internazionale che riscrivono la storia di questo sport. Diamo uno sguardo ai più importanti. record DI TITOLI ALL-AROUND (FEMMINILE): 4 (2013, 2014, 2015, 2018), superato il record di Svetlana Khorkina (1997, 2001, 2003). Al maschile il primato è del giapponese Kohei Uchimura ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finale all-around - Simone Biles leggenda! Vince con 2 cadute! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del concorso generale individuale femminile ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie individuali di questa rassegna iridata e tutto sembra apparecchiato per il grande show di Simone Biles che insegue il quarto sigillo sul giro completo: la statunitense non avrà problemi a trionfare e dunque a entrare nella leggenda di ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Simone Biles sfida Svetlana Khorkina per il record - potenza contro eleganza. Oggi si riscrive la storia : Simone Biles contro Svetlana Khorkina, questo è il duello a distanza che andrà in scena Oggi pomeriggio (dalle ore 14.00) durante la Finale del concorso generale ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Da una parte la Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio, dall’altra il Cigno di Belgorod: entrambe hanno vinto tre medaglie d’oro iridate sul giro completo, le uniche a riuscirci nella storia di questo sport. All’Aspire ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Lara Mori al ballo della Reginetta - l’azzurra in finale all-around per sorprendere : Lara Mori è pronta per tornare in pedana ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, a cinque giorni di distanza dal turno di qualificazione finalmente è arrivato il momento per rimettersi il body da gara e tornare nuovamente protagonista all’Aspire Dome di Doha (Qatar). La nostra capitana parteciperà alla finale del concorso generale che oggi pomeriggio (dalle ore 14.00) andrà in scena all’Aspire Dome di Doha (Qatar) e che incoronerà ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Simone Biles per il poker da leggenda - all-around da urlo! Che lotta per il podio : Il giorno dell’incoronazione della Reginetta della Polvere di Magnesio è arrivato, la Finale del concorso generale individuale femminile sarà grande protagonista ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. L’Aspire Dome di Doha (Qatar) sarà il teatro del ballo tra le migliori ragazze in circolazione, pronte a sfidarsi per la corona e lo scettro della miglior interprete sul giro completo. Sarà una gara che si deciderà per dispersione, ...