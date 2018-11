Ginnastica | Mondiali 2018 | Finali di Specialità | tutti i podi di giornata Vincono Biles

VIDEO Marco Lodadio conquista il bronzo ai Mondiali di Ginnastica! Riviviamo l’esercizio dell’azzurro : Marco Lodadio ha riscritto la storia della ginnastica artistica azzurra, conquistando una straordinaria medaglia di bronzo agli anelli ai Mondiali 2018. Il 26enne laziale ha realizzato un esercizio magnifico, il migliore della sua carriera, salendo sul podio con il punteggio di 14.900. Un risultato storico che riporta l’Italia maschile ai vertici dopo otto anni, visto che l’ultima medaglia iridata risaliva al bronzo di Matteo Morandi, sempre ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Marco Lodadio - l’Italia ha un nuovo Signore degli Anelli dopo Chechi e Morandi. E verso le Olimpiadi 2020… : Marco Lodadio ha compiuto un piccolo grande passo nella storia della Ginnastica artistica italiana. Il laziale ha saputo riportare il nostro Paese su un podio ai Mondiali dopo addirittura otto anni di digiuno (al maschile), ci è riuscito alla sua prima finale iridata e lo ha fatto con una classe cristallina, da vero veterano nonostante i 26 anni che rappresentano la piena maturità in questo sport (per quanto riguarda il “sesso ...

Medagliere Mondiali Ginnastica artistica 2018 : tutti i podi e i risultati. C’è l’Italia col bronzo di Lodadio! : I Mondiali 2018 di ginnastica artistica si disputano all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Di seguito il Medagliere. Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2018: NAZIONE ORO ARGENTO bronzo USA 3 1 1 Russia 2 2 1 Cina 2 1 1 Belgio 1 0 0 Grecia 1 0 0 Giappone 0 2 1 Brasile 0 1 0 Canada 0 1 0 Gran Bretagna 0 1 0 Cina ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Nina Derwael Reginetta sugli staggi! Simone Biles si prende l’argento - Mustafina quinta : Nina Derwael è stata semplicemente fantasmagorica sugli staggi, ha confermato il pronostico della vigilia e si è laureata Campionessa del Modo alla parallele asimmetriche. Un sigillo ampiamente annunciato e meritato firmato dalla splendida 17enne di Sint-Truiden che ha confezionato un esercizio sublime, ai limiti della perfezione: le sue combinazioni tra lo staggio alto e quello basso non hanno eguali, la sua velocità di esecuzione è proverbiale ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Simone Biles non fa sconti - oro al volteggio senza strafare! Chusovitina sfiora l’impresa : Simone Biles conquista il suo terzo oro ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, uno dei più scontati dell’intera rassegna iridata. La 21enne Columbus, dopo essersi imposta con la squadra e nel concorso generale individuale, trionfa anche al volteggio e vince così il suo primo titolo in questo attrezzo. La Campionessa Olimpica di Rio 2016, che tra Anversa 2013 e Glasgow 2015 aveva sempre mancato l’apoteosi alla tavola, oggi rinuncia ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Marco Lodadio - provaci! L’azzurro sogna la medaglia agli anelli - oggi la Finale : Questo è il grande giorno di Marco Lodadio che finalmente corona il suo sogno e potrà disputare la sua prima Finale di Specialità ai Mondiali. Il 26enne si è conquistato un meritatissimo posto tra gli otto grandi agli anelli e oggi pomeriggio (ore 16.30) salirà sul castello dell’Aspire Dome di Doha (Qatar) per inseguire un sogno: dopo cinque anni di vuoto, l’Italia è tornata ad avere un uomo in un atto conclusivo della rassegna ...