Giappone | funerali troppo cari e urne cinerarie abbandonate “Anziani soli e morti che

(Di venerdì 2 novembre 2018) Migliaia diinvadono le cittàsi. A Fukuoka, nel sud del paese, ce ne sono quasi seimila. A Yokosuka sono così tante da aver occupato tutto lo spazio disponibile nell’ossario della città, antico 300 anni e ormai sul punto di crollare. Lepiù nuove, circa una cinquantina, sono state addirittura accatastate nell’ufficio comunale. Non va meglio a Osaka, dove solo nell’ultimo anno i resti di 2.366 persone sono stati seppelliti in una fossa comune dopo che nessuno li aveva reclamati per più di uno o due anni. È il lato oscuro del rapido invecchiamento della popolazione nipponica, meno evidente dell’erosione della forza lavoro, ma altrettanto allarmante in termini di spazio e risorse. Soprattutto se sommato ai cambiamenti socio-economici sperimentati dalnegli ultimi anni. Nuove esigenze lavorative, abbinate al calo della natalità, hanno stravolto il ...