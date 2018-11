Genova | una testimonianza davanti al pm evoca una nuova tesi sul crollo del ponte Morandi

Milan - il riscatto passa da… Genova : scatto Champions League - adesso serve una prova di forza contro i ‘bianconeri’ : E’ andato in scena nella giornata di ieri il recupero valido per la prima giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Genoa, partita rinviata in seguito al crollo del ponte Morandi. Sono arrivate nuove importanti indicazioni, la squadra di Gennaro Gattuso scaccia la crisi, il tecnico è stato anche a serio rischio esonero mentre adesso la situazione può considerarsi più tranquilla. Il riscatto del Milan passa da… ...

Decreto Genova - ok della Camera nella notte dopo una lunga maratona : dopo un durissimo scontro in aula durante la lunga discussione che ha visto una pesate ostruzione da parte delle opposizioni, in nottata è arrivato l'ok al Decreto legge per Genova e le misure dopo il crollo del Ponte Morandi. Il testo del provvedimento ora passa al Senato per essere approvato definitivamente.Continua a leggere

Il decreto su Genova è finito in una rissa tra Pd e M5s : Il voto finale in notturna alla Camera sul decreto Genova sigilla ben due sedute fiume e uno scontro frontale tra Pd e Movimento 5 stelle sul condono edilizio a Ischia. Ma non è l'unico motivo di tensione: anche le norme relative alla gestione dei fanghi di depurazione sono al centro della protesta delle opposizioni, che in Aula sono intervenute a raffica per bloccare le nuove misure. La Lega, invece, si tiene defilata dallo ...

Prende il via a Genova la rassegna Monster Festival - maschere - flashmob e una caccia al tesoro da brividi : ... e dà appuntamento a tutti per sabato 3 novembre nelle strade del centro cittadino, che per l'occasione saranno rallegrate da simpatici mostri e animate da spettacoli, acrobati e maghi, giocolieri. ...

Decreto Genova - l’articolo sui fanghi in agricoltura è una vergogna nazionale. Va tolto con le scuse : L’articolo 41 del Decreto Genova – peggiorato dall’emendamento ampliativo presentato dalla maggioranza – vuole consentire di smaltire in agricoltura fanghi pesantemente contaminati da idrocarburi, diossine, furani, PCB, toluene, selenio, berillio, cromo e arsenico. E non solo non ha niente a che vedere con l’emergenza Genova ma soprattutto consente al partito degli inquinatori, spalleggiato dai suoi soliti ...

Maltempo a Genova - terrapieno frana su una macchina a Quarto : I Vigili del fuoco hanno operato su tutta la città per danni causati dal forte vento e dalle abbondanti piogge: numerosi gli interventi per alberi caduti, prosciugamenti e strutture pericolanti. Maggiori criticità nei quartieri San Teodoro e Molassana. Nella delegazione di Quarto un terrapieno è franato su una vettura in sosta.

Festival della Scienza di Genova - una sedicesima edizione in grande stile : Il binomio Scienza-tecnologia s'impone sempre più come veicolo essenziale di cambiamento e innovazione. Al Festival si parlerà di big science ma anche di come la Scienza favorisce i rapporti tra le ...

Gli sfollati di Genova tornano a casa : 50 scatoloni per raccogliere una vita : Al via i primi rientri delle prime 24 famiglie rimaste senza casa a causa del crollo del Ponte Morandi. A ciascuna 2 ore di tempo per portare via quante più cose possibili -

Primi sfollati di Genova in casa per recuperare gli oggetti di una vita. Ma Lilly - 90 anni - non avrà più il suo pianoforte : Lucilla arriva a via Porro, nella zona rossa del Ponte Morandi di Genova, poco prima delle 8. Ha una missione da compiere, insieme alla nipote e ad un'amica: riportare a sua madre, 90 anni compiuti da poco, gli oggetti che l'hanno accompagnata per tutta la vita. Stringe in mano un quaderno con una lunga lista degli affetti, con tanto di indicazioni su dove trovarli: "Sul divanino in camera sollevare il cuscino lungo e prendere i fogli ...

A Genova - l'ennesimo caso di allontanamento facile di minori da parte del Tribunale : Lo ricorda il legale Francesco Miraglia, esperto in Volontaria Giurisdizione minorile, affermando : 'ci risiamo… ancora una volta il Tribunale dei Minorenni di Genova ha allontanato due bambini ...

StraGenova - una grande corsa col cuore : grande successo di pubblico per l’evento benefico. I fondi raccolti con l’iniziativa promossa dal Secolo XIX finanzieranno un progetto per i quartieri colpiti dal disastro

La Gronda e una cura di ferro per Genova : In quella che forse è la sua canzone più bella e più disperata, "La domenica delle salme", Fabrizio De André condensa i giorni della fine dell'utopia e dei progetti di trasformazione del mondo, nell'...

Il governo giallo-verde a rischio sulla manovra e sul ponte di Genova - gira una una voce : 'Non dureranno' : Dalla manovra al decreto fiscale dal ponte Morandi ai rapporti con l' Europa , nonostante una apparente unione di fronte alle critiche che piovono da Bankitalia, Fmi e Bruxelles, l'alleanza Lega-...