Genoa | Juric “riprova” a sbancare San Siro | dopo la delusione col Milan darà battaglia

Inter-Genoa - Juric : “Poco tempo per riposare - con l’Inter serve una prestazione super” : Il Genoa, reduce dal ko contro il Milan, cerca una reazione domani con l’Inter e Juric sprona i suoi a fare meglio rispetto mercoledì, quando il Grifone ha ceduto agli uomini di Gattuso soltanto al 91′. Il tecnico croato ha lodato il lavoro del collega Spalletti, capace di dare un’impronta netta ai nerazzurri: “Non c’è stato tempo di rilassarci. Dobbiamo fare una partita super per fare punti contro ...

Milan-Genoa - Juric : “Perdere così è difficile da accettare” : Milan-Genoa, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Ivan Juric, tecnico del Genoa, ha parlato della sconfitta arrivata solo al 91′ sul campo del Milan: “Spiace molto perché perdere così è difficile da accettare. Penso che la squadra ha fatto molto bene a lunghi tratti, bisogna alzare il livello fisico. Negli […] L'articolo Milan-Genoa, Juric: “Perdere così è difficile da ...

Genoa - Juric rammaricato : “Ci manca intensità - dopo i primi minuti ho visto bel calcio” : Il suo Genoa ha perso all’ultimo secondo, con l’errore di Radu che ha tolto un punto che sembrava ormai conquistato. Per questo motivo mister Juric si presenta molto rammaricato ai microfoni di Sky Sport: “Dispiace molto perdere così. La squadra ha fatto bene per larghi tratti della partita. Bisogna alzare il livello fisico, negli ultimi 20 minuti abbiamo fatto fatica anche contro l’Udinese, ma oggi a tratti ho ...

Milan-Genoa - Juric : 'Possiamo fare male alle grandi. I rossoneri giocano bene' : Dopo i pareggi contro la Juventus allo Stadium e l'Udinese al Ferraris, il Genoa di Ivan Juric è chiamato all'esame San Siro contro il Milan . Una gara, valida per il recupero della prima giornata di ...

Genoa-Milan - Juric : “A San Siro con umiltà e coraggio” : “Voglio affrontare il Milan con la giusta umiltà ma anche con l’idea di fare male“. Reduce da due pareggi contro Juventus e Udinese, il Genoa di Juric è atteso domani sera dal recupero della prima giornata, rinviata per il crollo di Ponte Morandi. A San Siro, i liguri se la vedranno con gli uomini di Gattuso: “Il Milan gioca bene, non è solo una squadra aggressiva ma una squadra che gioca da dietro e costruisce il ...

Genoa : Juric - voglio fare male al Milan : ANSA, - GENOVA, 30 OTT - "voglio affrontare il Milan con la giusta umiltà ma anche con l'idea di fare male". Reduce da due pareggi contro Juventus e Udinese il Genoa di Juric è atteso domani sera dal ...

Serie A Genoa - Juric : «Facciamo passi avanti - non guardiamo la classifica» : GENOVA - Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare il recupero della gara della prima giornata, rinviata per la tragedia del ponte Morandi, contro il Milan . Queste le parole del ...

Genoa - Juric : “voglio una grande partita” : “Voglio una grande partita”. Così il tecnico del Genoa Ivan Juric, al poche ore della sfida casalinga con l’Udinese. “Sarà una sfida difficilissima e diversa da quella giocata con la Juventus – ha spiegato Juric -. Dico difficile perché specialmente fuori casa l’Udinese è brava a sfruttare le ripartenze. Sono una squadra temibile, molto veloce e con tanta forza fisica”. “Il pareggio con la ...

Genoa : Juric ritrova Veloso : ANSA, - GENOVA, 22 OTT - Ripresa dei lavori oggi per il Genoa di Ivan Juric, la prima squadra capace in questa stagione di fermare la Juventus in campionato con il pareggio di sabato allo Stadium. Il ...

Juventus-Genoa - Juric : “Oggi siamo stati bravi in tante cose” : Juventus-Genoa 1-1, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” dopo il pareggio in Juventus-Genoa per 1-1, Ivan Juric, allenatore rossoblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita dei suoi giocatori: “Sapevo che potevamo fare una bella partita perché ho passato due settimane con i giocatori e ho visto che ci sono le […] L'articolo Juventus-Genoa, Juric: “Oggi siamo stati bravi in ...

Serie A Genoa - Juric : «Vedo tanti margini di miglioramento» : TORINO - Il risultato finale è di quelli che ti riempiono d'orgoglio: 1-1, Juventus fermata dopo 8 vittorie di fila. Ivan Juric , tornato sulla panchina del Genoa dopo l'esonero di Ballardini , ha ...

Genoa - Juric : 'Bravi e fortunati con la Juve. Bessa non sa quanto è forte' : Un punto sul campo della Juve per Ivan Juric al ritorno sulla panchina del Genoa. Così l'allenatore ha parlato a Sky Sport dopo la partita con i bianconeri: 'Sapevo che potevamo fare bene, ma per pareggiare qui devi anche essere fortunato e così è stato. Abbiamo comunque fatto due buone settimane di allenamento, ho ...

Juve-Genoa 1-1. Bessa infligge il primo dispiacere ad Allegri. Juric - che debutto! : Ronaldo porta in vantaggio la Juve che domina il primo tempo. Poi la squadra di Allegri si addormenta

DB24 risponde a CR7 : il “nuovo” Genoa di Juric ferma la striscia della Juventus! : Juventus fermata dal Genoa di fronte al pubblico amico dell’Allianz Stadium, la rete di Cristiano Ronaldo non basta per prolungare la striscia di vittorie in campionato La Juventus si ferma, la striscia di vittorie in campionato si ferma ad 8! Questa è senz’altro una notizia in una stagione nella quale sinora la squadra di Allegri ha saputo solo vincere, sino ad oggi appunto, sino all’avvento all’Allianz Stadium del ...