Gasparri | “M5s? Una piaga d’Egitto Di Maio | Toninelli | Bonafede | Fraccaro facciano figli

(Di venerdì 2 novembre 2018) “Roma? La Raggi è un emblema di ignoranza, incompetenza, mancanza di trasparenza. E’ una vergogna averla un minuto in più in Campidoglio. I romani dovrebbero mettersi sulla scaletta della Piazza del Campidoglio e impedire democraticamente e pacificamente l’ingresso alla Raggi. La Raggi deve andare a casa con urgenza perché è la vergogna più assoluta”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus) dal senatore di Forza Italia, Maurizio, che critica fortemente la manovra del governo gialloverde, con toni particolarmente severi sul M5s. “Non so se Salvini staccherà la spina al governo” – spiega – “So solo che questo governo a trazione grillina sull’economia ha bloccato il Pil, visto che la crescita è zero. Ha fatto tornare a crescere la disoccupazione perché il decreto dignità è un decreto povertà, che blocca l’economia. Il risparmio degli ...